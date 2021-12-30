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跨年冷空氣來襲 高市提醒養殖漁民防寒害

2021/12/30 13:21（12/30 14:46 更新）
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跨年期間東北季風增強，各地區氣溫轉冷日夜溫差大，高雄市政府海洋局提醒養殖業者加強寒害防範措施，在魚塭北側搭蓋防風棚。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月30日
跨年期間東北季風增強，各地區氣溫轉冷日夜溫差大，高雄市政府海洋局提醒養殖業者加強寒害防範措施，在魚塭北側搭蓋防風棚。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月30日
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（中央社記者曾以寧高雄30日電）跨年期間東北季風增強，各地日夜溫差大，平地最低氣溫大約13至15度。高雄市海洋局今天表示，沿海空曠地區因強輻射冷卻效應影響，溫度可能更低，提醒養殖漁民做好寒害防範。

依中央氣象局資訊，跨年期間東北季風增強，各地區氣溫轉冷日夜溫差大，平地最低氣溫大約在13至15度，沿海空曠地區因強輻射冷卻效應影響，溫度可能更低。

海洋局長張漢雄籲請養殖業者加強寒害防範措施，包括在魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，暫停投餌及不要無謂地開關水車。

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氣溫回升、暖和時視情況再酌投飼料。低溫侵襲或留滯時，應注意水溫降低速度，水溫若低於15度時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫，減輕死亡。必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。低溫與寒流過後，浮於水面魚體應馬上撿除，防止水質惡化。

張漢雄指出，近年因全球溫室效應造成極端氣候頻傳，面對冷氣團或寒流侵襲全台，養殖業者應確實做好防寒措施，對於不適合冬季養殖熱帶性魚種，應避免越冬養殖；發生災情儘速向魚塭所在地區公所通報。（編輯：孫承武）1101230

跨年期間東北季風增強，各地區氣溫轉冷日夜溫差大，高雄市政府海洋局提醒養殖業者於魚塭北側搭蓋防風棚、實施加深水深（圖）等措施防範寒害。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月30日
跨年期間東北季風增強，各地區氣溫轉冷日夜溫差大，高雄市政府海洋局提醒養殖業者於魚塭北側搭蓋防風棚、實施加深水深（圖）等措施防範寒害。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月30日
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