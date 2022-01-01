投資台灣三大方案 為高雄帶來逾2000億元投資額

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）行政院去年12月底拍板「投資台灣三大方案」延長3年。高雄市經發局指出，民國108年至110年11月底，已為高雄帶來逾新台幣2208億元投資額、創造1.6萬個就業機會。

投資台灣三大方案從108年7月實施，包含「歡迎台商回台投資行動方案」更新版本，以及「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」。

經發局接受中央社記者訪問表示，投資台灣三大方案於108年至110年11月30日，為高雄帶來逾2208億元投資額、創造1.6萬個就業機會，包含國巨、界霖科技、興勤電子、長華科技等廠商。

行政院去年12月底拍板延長投資台灣三大方案至113年底，經濟部投資台灣事務所去年12月底再通過大立光、百容電子、八貫企業、高雄晶傑達光電科技、義隆電子等企業斥資539億元擴大投資台灣。

高雄晶傑達光電科技為緯創集團子公司，專注車載與工控相關領域產品製造，將在高雄投資，深化車載與工控相關布局，也是投資台灣三大方案延長後，再新增投資高雄的廠商。預期可為高雄帶來超過千名科技人才就業機會。

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高雄市經發局表示，經發局比照中央模式，打造高雄在地專屬的「投資高雄事務所」，設立專案經理專人協助辦理企業投資，並與中央聯手完成橋頭科學園區招商選地等工作。

另60天內完成動土的仁武產業園區已完成廠商評選及「亞灣5G AIoT創新園區」開發，經發局表示，市府未來仍將全力打造高雄成為全台最優質的投資環境，歡迎更多企業一起加入投資高雄隊。（編輯：郭諭儒）1110101