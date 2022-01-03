台南新化老街連棟景觀缺口 仿製牌樓式立面動工

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位於台南市新化區中正路老街東邊街道的第一銀行兩側，房屋在約20年前拆除後，成為連棟老屋立面景觀缺口，一銀同意以仿製方式重建牌樓式立面，3日動工。中央社記者楊思瑞攝 111年1月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）位於台南市新化區中正路老街東邊街道的第一銀行兩側，房屋在約20年前拆除後，成為連棟老屋立面景觀缺口，經立委郭國文協調，一銀同意以仿製方式重建牌樓式立面，今天動工。

第一銀行今天在位於中正路的新化分行舉辦兩側街面景觀重建動土典禮，由民進黨立委郭國文、第一銀行總務處長吳淑貞持榔頭象徵性敲擊地面，代表重建工程正式展開。

郭國文致詞時表示，這項工程可說是好事多磨，歷經約2年半的溝通協調，終於塵埃落定開工，盼修復重建後，恢復完整的新化老街街面景觀，為新化文史觀光帶來更大吸引力。

受邀到場見證的台南城市文化協會理事長王榮森表示，新化老街東邊街建物為連棟式格局，約建於1937年，屬現代主義風格，第一銀行新化分行原址是1944年設立的「台灣商工銀行新化出張所」，1979年改建為4層樓新建物。

郭國文表示，一銀約20年前計畫改建新化分行建物，買下左右兩側共3戶房屋，但兩側房屋拆除後因故未進行改建計畫，只當成停車場使用，成為新化老街景觀的缺口，他擔任立委後積極協調街面景觀修復事宜，一銀也展現誠意，同意以仿製方式重建牌樓式立面。

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吳淑貞說，針對地方各界的期待，新化分行已先就較能處理的建築本體進行整修以及拉皮，搭配老街的色調與氛圍，後續再進行較複雜的街面重建，兩項工程總經費預計超過新台幣1000萬元，希望能為新化老街做一點貢獻。

負責執行此案協調工作的郭國文服務處執行長黃肇輝指出，此案因涉及歷史文化層面，一銀與地方花了一段時間溝通達成共識，後來又發現老街騎樓屬國有財產署土地，又花了一點時間跑流程，加上還有地質探勘等規定，從提出計畫到動工就用了超過2年時間，希望工程如期如質完工。（編輯：陳仁華）1110103