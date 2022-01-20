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基隆老屋「自立書店」修繕 35年老招牌再現

2022/1/20 16:38（1/20 18:26 更新）
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基隆市老屋「自立書店」獲文化部補助，20日展開修繕工程，包覆在招牌內層由前司法院長王寵惠提字的原始招牌，歷經35年歲月重見天日。中央社記者王朝鈺攝 111年1月20日
基隆市老屋「自立書店」獲文化部補助，20日展開修繕工程，包覆在招牌內層由前司法院長王寵惠提字的原始招牌，歷經35年歲月重見天日。中央社記者王朝鈺攝 111年1月20日
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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市老屋「自立書店」獲文化部補助近新台幣358萬元，今天展開修繕工程，包覆在招牌內層由前司法院長王寵惠提字的原始招牌，歷經35年歲月重見天日，將先保存之後再展示。

日本首相岸田文雄的曾祖父岸田幾太郎，於公元1895年28歲時搬到基隆，在基隆義重町（現義一路至義二路一帶）經營和服及木材買賣事業，家族並開設「岸田吳服店」與「岸田喫茶部」，而「岸田喫茶部」現址就是自立書店。

自立書店已故創辦人陳上惠於1945年隨部隊抵台，光復初期台灣只有日文書，沒有中文書，陳上惠當年覺得文化斷層太可惜，大膽萌生開中文書店的想法，1947年4月4日自立書店開幕，成為台灣第一家販售中文書的書店。

陳上惠的女兒陳梅玲向中央社記者表示，從2019年向文化部申請私有老屋建築修繕補助通過，後經過數次的審查、修正、補件跑流程，等待文化部審查期間也陸續整理店內，70多年來書店囤放在2至4樓的存貨與雜物，發掘出不少在地的老照片和物件，未來會在書店闢出一處懷舊專區。

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陳梅玲指出，「自立書店」4字招牌是首任司法院長王寵惠的墨寶，書店搬到義二路46號現址時，當年因經濟較不富裕，招牌以手寫做成平面，1987年裝修時將舊招牌留在裡面，直接在招牌外加一層包覆以立體字樣呈現，今天卸下拆除立體字後舊提字重現，讓她感觸良多，會先將招牌保存，未來在店內尋找適合地點展示。

陳梅玲表示，目前1樓尚未決定使用方式，2樓則規劃複合式經營，包含書店、輕食和咖啡等，3樓空間則供展覽、社區活動、新書發表會、演講和皮影戲教學等，4樓會後縮因空間不大，將作為社區辦公室使用，最快明年初完工。（編輯：張銘坤）1110120

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