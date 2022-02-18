東引老屋化身水下博物館 一窺沉船與考古文物

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文化部文化資產局與連江縣政府攜手推動「蘇布倫號主題特展」，18日正式開幕，將地方傳統石屋打造成水下考古展場空間，展覽內容還原蘇布倫號沉船事件、講述東引航海地位到水下考古介紹及發掘文物過程。中央社記者邱筠攝 111年2月18日

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（中央社記者邱筠連江縣18日電）文化部文化資產局與連江縣政府攜手推動「蘇布倫號主題特展」，今天舉辦開展儀式，將東引老屋空間再利用，化身為水下博物館，讓民眾感受水下文化資產的秘密。

東引旅台民眾捐獻祖屋，讓地方傳統石屋成為水下考古展場空間，展覽內容還原蘇布倫號沉船事件、講述東引航海地位到水下考古介紹與發掘文物過程，展覽空間透過8個主題，讓觀展者可一窺水下文化資產的秘密。

蘇布倫號被東引人稱為「鐵船」，主題展透過動畫影片還原百年沉船的歷史記憶，並透過策展設計，展現馬祖列島作為中國東南沿海海上交通重要地位。「海上救援奇蹟」展區即呈現蘇布倫號航行東引的經過，以及沉入海底呈現的航海文物歷史。

「窺見海底秘密」陳設區則還原水下考古的發掘過程，並讓民眾了解考古潛水發掘文物的經過。「出水文物保存」區展現搜索蘇布倫號的船體結構，和文物歷經長時間海水侵蝕、海流沖刷後的脆弱性，相關館際單位與學者採用技術保存文物讓歷史文物得以重新展現的價值。

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「瑤波浪湧的小島」與「大海永遠相連」等展區則呈現蘇布倫號在東引居民記憶中的角色，作為展現與持續蒐集地方記憶資料的窗口，並點出東引航海與漁業歷史，居民與海洋互動關係。東引舊稱東湧，因東引海域水深40餘公尺，海底地形複雜，看似平靜卻形成波濤洶湧的海象，因此自古是重要漁場與貿易航道。

連江縣政府文化處現場表示，蘇布倫號主題特展讓民眾得以重返過往，理解馬祖歷史面貌，了解馬祖作為航海商貿發展、不同族群在馬祖列島留下時代鑿痕和先民智慧，交會出豐沛海洋活力，並見證史詩般海洋歷史與島嶼生命力，以及東引島代表馬祖作為海上門戶的重要地位。（編輯：李錫璋）1110218

「蘇布倫號主題特展」18日在馬祖東引舉辦開展儀式，展區透過8大主題，讓觀展者一窺水下文化資產秘密，其中「瑤波浪湧的小島」展區呈現東引海域特性，因應地理與地質成為重要漁場與貿易航道原因。中央社記者邱筠攝 111年2月18日