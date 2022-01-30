走春偽出國 樂埔町與一號糧倉懷舊中迎新

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使許多人出國行程泡湯，今年不妨到北市重獲新生的老屋走春，到錦町宿舍群感受歷史記憶、樂埔町的枯山水讓人彷彿置身日本。

農曆春節將至，但走春不一定要到熱鬧景點人擠人。今年不妨跟著北市文化局的「老房子運動」，來趟老屋巡禮，在時光淬鍊中喜迎新年。

「樂埔町」為一棟日治時期中級官舍，建於1920至1930年代，格局變化多且極為完整，平面有曲尺形特徵，室內作工精緻，不過年久失修。在營運團隊立偕進駐後，搖身一變成為人文餐飲空間。

樂埔町後院的「枯山水」是團隊特地跨海邀請日本園藝專家打造，就地取用原本庭院裡的大石，並保留當時的古老石燈籠，用植栽營造水潺潺流動的意象，無論是大太陽、陰天、雨天都有不同意境，白天欣賞時讓人心情平靜，晚上點了燈又添幾分浪漫。

樂埔町前庭則以一塊塊花圃與綠地呼應古地名「町」，藝術家並用老屋本身不堪使用的廢木頭打造出一頭鹿，象徵守護及展望未來，長椅邊豎立著紅紙傘，讓人「偽出國」，彷彿置身日本。

「一號糧倉」為營運團隊立偕的另一修復老屋，為二戰末期至光復初期台灣糧食局公布的「統制倉」類型，特色為檜木桁架，屋頂大跨距的大木結構，多層牆體，可防濕隔熱，而一旁為戰後糧倉主要負責人宿舍，共同見證台灣糧食文化。

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現如今的一號糧倉一樓為「樂埔匯農」台灣食材門市、二樓為餐廳，並結合產地風土或是食品製作意象，讓糧倉成為作物故事的表演舞台，走春時可體驗地、水、光、風的藝術能量，而團隊除了以傳統工法修復外，在屋頂上開設天窗，讓光影襯托挑空木架的力與美，同時增加採光。

除了這兩處老屋，文化局推薦可與附近的老宿舍群串聯成「東門悠遊」，從愛國東路3號的原台北刑務所宿舍漫步到金華街上改造為甜點店的「金錦町」吃個下午茶，再到總督府山林課宿舍群欣賞古蹟風貌。（編輯：李亨山）1110130