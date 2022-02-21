特殊自然採光作診間光源 兩江醫院獲指定古蹟

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）坐落於大稻埕迪化街上的「兩江醫院」今天獲指定為台北市定古蹟，文化局指出，兩江醫院建於日治時期，仍保存舊時構造、材料及樣式，且手術室光源來自自然光，相當特殊。

台北市文化資產審議委員會今天開會審議兩江醫院的文資價值，出席17名委員全數同意，通過指定為市定古蹟。文化局調查指出，兩江醫院建於1923年日治大正時期，為內科醫師江景勤與外科醫師江立托合開，一樓為診間及手術室，二、三樓則為起居空間。

調查發現，兩江醫院內部仍保存舊時內、外科醫院的機能，建築的構造、材料及樣式均為原物，具高度歷史價值，且醫院診間的採光方式特殊，是透過特別設計的天窗，將二樓的自然光經由方錐形管道導到一樓手術室，所以當時開刀還須看時程。

建物所有權人之一、江景勤的長孫江世元在會中補充，屏東出身的江景勤當時受到日本政府的栽培，到過東京、京都、名古屋等地的醫院做過研究，最後定居大稻埕；而江景勤的祖父江昶榮為屏東客家六堆三進士之一，卻因中法戰爭的緣故，未曾當過官。

江世元說，這棟建築不僅充滿人文價值，也非常值得被保存，後續維修、還原與再利用方式會依文化局的規定努力。

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不過，江世元會受受訪坦言，兩江醫院目前遭人占用，此人甚至擅自將建物出租，已循各種途徑想解決這個問題，希望在兩江醫院成為古蹟之後，能早日將其修復、開放大眾參觀。

文化局表示，兩江醫院的土地及建物分屬不同所有權人，導致文資審議程序從2020年延宕至今，不過目前雙方已有溝通，且指定為古蹟後，所有權人會有獎勵，預期問題能順利解決，將持續關心並輔導所有權人進行修復再利用計畫。（編輯：張銘坤）1110221