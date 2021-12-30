橋仔五間排修繕完工 百年老屋再現馬祖漁村史

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（中央社記者邱筠連江縣30日電）由連江縣文化處推動修復工程，橋仔五間排歷史建築終於修繕完工，日前屋主辦理喬遷喜宴，未來歷史建築將成為漁家生活館，百年老屋活化再現。

根據國家文化資產網公告資料，橋仔五間排民國初年落成，約百年歷史，由中國來到馬祖經商的王姓家族居住，並開設永豐漁業加工廠，空間在民國40年代陸續作為軍方彈藥庫、糧倉、軍方兩棲偵查連暫居，歷經馬祖漁業至戰地時代。

橋仔五間排為閩東風格建築，結合住家和營業場所複合式空間，是北竿唯一8扇大量體建築，屋前設有石敢當避邪，門楣運用石砌造出蓮花紋樣裝飾，建材具石砌、土磚、灰磚、夯土、木構、編竹泥牆等元素，在歷史文化、建築工藝上都具價值及活化再利用潛力。

橋仔五間排因建築1樓立面共有5個開口，當地稱為五間排。連江縣政府民國105年公告登錄為歷史建築，並從去年啟動修復工程，日前完工。連江縣政府文化處未來將規劃為「漁家生活館」，展示在地傳統漁家生活故事。

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五間排家族後代王宜彰今天接受中央社記者電訪表示，因五間排產權歸屬多戶，且修繕金額龐大，因此修復不易，約民國67年家人搬離老家，偶爾返回居住，至民國80年後長輩過世閒置荒廢，至政府協助修繕完工，前天舉行喬遷喜宴。

王宜彰表示，因政府協助整合修繕，讓老宅得以整修後作為活化使用，注入活力，未來建築展示空間將開放展覽使用，家人也將居住部分空間分享家族故事，成為展館的在地活歷史。（編輯：方沛清）1101230

馬祖北竿歷史建築「橋仔五間排」自109年啟動修復工程，日前完工；建物2樓立面在修繕過程中保存下來，未來可作為建築工藝展示紀錄。 中央社記者邱筠攝 110年12月30日