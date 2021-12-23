修復陳天來故居 北市創古蹟文物保存調查首例

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台北市定古蹟「陳天來故居」是大稻埕地區重要茶商宅第建築，1924年落成，展現1920年代台灣多元特色的近代建築風格，建材優良、細部裝修精緻，堪稱宅第經典之作，深具建築美學與工藝價值。圖為陳天來故居後院景觀。中央社記者陳昱婷攝 110年12月23日

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市定古蹟陳天來故居是大稻埕地區重要茶商的宅第，因後代對修復再利用方法有歧異，致對外開放遙遙無期。文化局自2017年介入，如今開始盤點調查建築內保存文物，創下首例。

陳天來故居在1924年落成，台北市文化局調查發現，陳天來故居是大稻埕地區重要茶商的宅第建築，建物展現1920年代台灣多元特色的近代建築風格，建材優良、細部裝修精緻，堪稱宅第經典之作，深具建築美學與工藝價值，因此在2006年公告指定為直轄市定古蹟。

然而，因陳天來後代對於建物修復再利用計畫有歧異，導致相關工程與規劃遲遲無法推進，民眾始終無法進入一探宅第風華。

文化局近期發布新聞稿表示，為維護重要古蹟，現在正委託專業文物盤點的執行團隊清點調查古蹟內存留近300件文物，以科學化手法將文物盤點、列冊並拍攝影像建檔留存，同時協助修復部分文物。

台北市文化局表示，為維護重要古蹟「陳天來故居」，現在正委託專業文物盤點執行團隊協助清點調查古蹟內存留近300件文物，以科學化手法盤點文物、列冊並拍攝影像建檔留存，同時協助修復部分文物。圖為陳天來故居正面外觀。中央社記者陳昱婷攝 110年12月23日

執行團隊指出，陳天來故居是台北市首次替古蹟進行文物調查研究，裡頭藏物眾多，例如地磚與1920年代台灣流行的樣式不同，是由東南亞直接進口來台；茶几、桌椅等文物多以印度紫檀或台灣紅檜製成，樣式橫跨台灣手工匠藝至中國閩式風格。

執行團隊表示，從盤點文物的過程中，可看出陳氏家族在國際貿易上橫跨台灣、中國乃至於東南亞的龐大經商版圖，加深了解陳家發展的歷史文化脈絡，是修復工程前的重要考據，可做為未來古蹟修復再利用時的背景資料。

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文化局表示，陳天來故居內的文物預計明年底完成清點，將選擇有需求的文物先進行修復，並評估合適的保存地點。建物整體規模龐大，修復工程須耗費近新台幣1億元，規劃於文物盤點完後動工、2年後完工。

文化局表示，陳天來故居目前規劃將作為史料展陳館，並將室外庭園打造成休憩生活場域對外開放，期望與所有權人攜手，讓陳天來故居再現百年前的歷史風華。（編輯：李亨山）1101223