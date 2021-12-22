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守護古蹟學海書院 高氏宗祠啟動修復工程

2021/12/22 13:50（12/22 16:46 更新）
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位於台北市萬華區的學海書院見證艋舺184年歷史，22日啟動修復工程，預計113年底完工。中央社記者陳昱婷攝 110年12月22日
位於台北市萬華區的學海書院見證艋舺184年歷史，22日啟動修復工程，預計113年底完工。中央社記者陳昱婷攝 110年12月22日
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（中央社記者陳昱婷台北22日電）建於清朝道光年間，學海書院見證艋舺184年歷史，是台北市碩果僅存的書院建築古蹟，在日治時期獲高家買下保存作為宗祠使用。文化局攜手高家，今天開始修復工程，重現書院風華。

台北市文化局今天舉辦學海書院修復工程開工典禮，文化局副局長田瑋致詞表示，學海書院過去被鐵皮包圍，他從3年前開始關心此處的修復再利用計畫，從與高家不斷溝通，到克服文化部文資局的審議，很高興今天終於走到這一步。

田瑋指出，整體工程預計113年底修復完工，預估耗資新台幣1億1500萬元，由市府負擔4成、高家負擔2成，另外4成協助申請文化部補助，希望對外開放的時候，不僅重現學海書院風華，還能展示高家和艋舺的歷史，以及修復過程的艱辛。

文化局指出，學海書院創建於西元1837年清朝道光年間，是當時的淡北最高學府，同治和光緒年間分別設置的艋舺義塾和淡水縣儒學皆附設於內，顯見其重要性。

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文化局表示，學海書院在日治時期由高家承購改充宗祠至今，是台北市碩果僅存的一座書院建築古蹟，裡頭還保留北台灣彩繪名司許連成的多幅作品，還有曾任院長的陳維英所題掛聯「學知不足教知困自反自強古人云功可相長也」、「海祭於後河祭先或原或委君子曰本其當務之」。

文化局說明，因學海書院規模龐大且建築裝飾細膩，修復工程將分成3期，第1期針對前廳、正廳建築整體及內部木雕、石雕、泥塑、彩繪等裝飾工藝，接著修復右護龍廂房、軒亭及後廳建物，最後為左護龍、景觀庭院，並建置再利用所須設備。（編輯：張銘坤）1101222

學海書院是台北市碩果僅存的書院建築古蹟，在日治時期獲高家買下保存作為宗祠使用；台北市文化局攜手高家，22日開始修復工程，盼重現書院風華。中央社記者陳昱婷攝 110年12月22日
學海書院是台北市碩果僅存的書院建築古蹟，在日治時期獲高家買下保存作為宗祠使用；台北市文化局攜手高家，22日開始修復工程，盼重現書院風華。中央社記者陳昱婷攝 110年12月22日
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