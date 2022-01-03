翁岳生捐百年義竹祖厝啟用 作為家鄉學子學習空間

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司法院前院長翁岳生（右5）出身嘉義縣義竹鄉，感念家鄉孕育，無償捐出已有116年歷史的祖厝及個人藏書等文物，經修整後3日啟用，嘉義縣長翁章梁（右6）等人出席。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年1月3日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣3日電）司法院前院長翁岳生出身嘉義縣義竹鄉，感念家鄉孕育，無償捐出曾祖父興建已具116年歷史祖厝及個人藏書、著作等文物，鄉公所整修後開放，並於今天啟用，作為學子學習空間。

義竹鄉公所將翁岳生祖厝以其父親過去開設中藥房堂號「存德堂」命名，今天由嘉義縣長翁章梁、國民黨籍立委翁重鈞、義竹鄉長黃阿家等人陪同翁岳生揭牌啟用。

「存德堂」於1906年間建造，建築風格為三合院型式，承襲台灣傳統閩南建築樣貌，簡潔樸素；2000年曾重修，已故前總統李登輝生前贈送「源遠流長」石刻，翁岳生飲水思源、回饋鄉里，捐贈祖厝予公所運用。

翁岳生捐贈義竹鄉公所後，公所重建復原其型式風貌，規畫設置自修室、展覽室等空間，讓學子可在此自修學習；翁岳生也捐贈個人收藏的書籍、物品、證書、照片等。存德堂大廳內部展示許多翁岳生就任大法官時期的照片及紀念牌。

翁岳生接受媒體聯訪指出，早期台灣經濟不好，父親當時出外經商失敗，家道中落，感念當時鄰里鄉親幫忙，並一再表達對義竹鄉親與土地的感恩。

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翁章梁也接受媒體聯訪表示，翁岳生影響的不只是我們這一代人，其捐贈祖厝並建造規劃這樣的空間，可以說是義竹人典範；翁岳生有如此成就卻還是充滿著感恩，義竹也因為有翁岳生而感到非常有面子，「存德堂」將會世世代代影響義竹人。

黃阿家接受媒體聯訪則指出，「存德堂」捐贈後，產權歸義竹鄉公所所有，公所保留三合院樣貌，內部規劃閱讀、自習、展覽空間，讓義竹學子感受到翁岳生的學習精神，未來空間也會開放鄉親舉辦活動。（編輯：陳仁華）1110103