更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南推特色兒童遊戲場 永康公園農曆年後動工

2022/1/6 10:48（1/6 21:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市工務局將於2月7日動工進行永康公園兒童遊戲場改善工程，將早期的罐頭遊具改成具多重教育功能的設計。圖為改善工程示意圖。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月6日
台南市工務局將於2月7日動工進行永康公園兒童遊戲場改善工程，將早期的罐頭遊具改成具多重教育功能的設計。圖為改善工程示意圖。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府工務局推動開發特色公園遊戲場，將早期的罐頭遊具改為具多種教育功能的設計，目前已完成14處公園，列入春節走春亮點的永康區永康公園，預定2月7日進行改善工程。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，隨著社會環境變化，早期兒童遊戲場一貫式的罐頭遊具已不符合需求，遊具除安全、好玩外，遊戲層面應包含藝術、文化、娛樂、體育等教育功能，台南市長黃偉哲上任後積極推動開發特色公園遊樂場，市府至今已完成14座特色公園，還有13座在施工或規劃中。

台南市工務局長蘇金安表示，列入改善的永康公園總面積約5公頃，前身為雲山農場，曾是前總統蔣經國的行館，公園內部地形起伏大，現有上、中、下3個池塘，天然湧泉的水源終年不枯竭，是生態豐富的天然溼地，公園內的可觀察到許多小生物。

蘇金安表示，工務局編列新台幣880萬元預算進行永康公園兒童遊戲場改善工程，內容包含遊具設施更新、景觀步道規劃、體健設施移設等，完工後將成為安全、舒適又符合遊戲與教育功能需求的綠帶休憩空間。

他說，遊具設施包含沙坑、礫石遊戲區、塔型滑梯遊戲組、環形特殊滑軌、繩索擺盪設施等，盼以多樣化設施刺激孩童們的想像力與感官發展，且提供簡易清洗區，便於孩童們遊戲後清理。

蘇金安指出，永康公園仍是今年春節走春亮點公園之一，為避免改善工程影響遊客安全及景觀視覺，預計2月7日開工、9月30日完工。（編輯：李亨山）1110106

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族