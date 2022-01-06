台南推特色兒童遊戲場 永康公園農曆年後動工

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台南市工務局將於2月7日動工進行永康公園兒童遊戲場改善工程，將早期的罐頭遊具改成具多重教育功能的設計。圖為改善工程示意圖。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月6日

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府工務局推動開發特色公園遊戲場，將早期的罐頭遊具改為具多種教育功能的設計，目前已完成14處公園，列入春節走春亮點的永康區永康公園，預定2月7日進行改善工程。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，隨著社會環境變化，早期兒童遊戲場一貫式的罐頭遊具已不符合需求，遊具除安全、好玩外，遊戲層面應包含藝術、文化、娛樂、體育等教育功能，台南市長黃偉哲上任後積極推動開發特色公園遊樂場，市府至今已完成14座特色公園，還有13座在施工或規劃中。

台南市工務局長蘇金安表示，列入改善的永康公園總面積約5公頃，前身為雲山農場，曾是前總統蔣經國的行館，公園內部地形起伏大，現有上、中、下3個池塘，天然湧泉的水源終年不枯竭，是生態豐富的天然溼地，公園內的可觀察到許多小生物。

蘇金安表示，工務局編列新台幣880萬元預算進行永康公園兒童遊戲場改善工程，內容包含遊具設施更新、景觀步道規劃、體健設施移設等，完工後將成為安全、舒適又符合遊戲與教育功能需求的綠帶休憩空間。

他說，遊具設施包含沙坑、礫石遊戲區、塔型滑梯遊戲組、環形特殊滑軌、繩索擺盪設施等，盼以多樣化設施刺激孩童們的想像力與感官發展，且提供簡易清洗區，便於孩童們遊戲後清理。

蘇金安指出，永康公園仍是今年春節走春亮點公園之一，為避免改善工程影響遊客安全及景觀視覺，預計2月7日開工、9月30日完工。（編輯：李亨山）1110106