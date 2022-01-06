嘉縣打造300間無障礙廟宇 可坐輪椅入內參拜

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉義縣府補助廟宇設置無障礙坡道，讓行動不便者也能坐輪椅入廟參拜，至民國110年底已有160間寺廟完成無障礙設施，縣府預估今年能達到300間。

嘉義縣長翁章梁與民政處長楊健人今天視察民雄鄉中和村社溝保安宮無障礙坡道設置情形，並推坐著輪椅前來的老人家，使用坡道入廟參拜，祈求風調雨順；長輩覺得能進去廟裡參拜感覺真好。

楊健人告訴中央社記者，嘉義縣大、小廟宇超過700間，多數設計不利行動不便者，縣府推動無障礙廟宇政策，補助設置無障礙坡道，至110年底已有160間寺廟完成無障礙設施，預估今年能達到300間。

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楊健人說，「嘉義縣政府補助公所辦理寺廟無障礙坡道修繕補助計畫」，每案最高補助3萬元，縣府先針對人潮多的廟宇，推動設置無障礙設施，但部分廟宇因先天腹地不足或是列為古蹟，無法做固定坡道，因此改為活動式坡道。

翁章梁指出，嘉義縣老年與身障人口多，很多人需靠輪椅代步，因此縣府極力推動寺廟無障礙，讓行動不便者能輕易進到廟宇拜拜求平安。（編輯：黃世雅）1110106