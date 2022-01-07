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嘉義縣防疫旅館盼接種第3劑 衛生局允依規定安排

2022/1/7 13:33（1/7 15:56 更新）
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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）已接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的嘉義縣防疫旅館從業人員今天趁嘉義縣長翁章梁視察時，要求施打第3劑；嘉義縣衛生局說，依中央規定儘快安排，提升防護力。

翁章梁視察防疫旅館管制作為，嚴防成為破口，也感謝工作人員犧牲春節假期，守護民眾健康。

衛生局疾病管制科長李昭瑢接受中央社記者訪問表示，旅館從業人員都已完整接種，紛紛要求施打第3劑，衛生局將依中央施打間隔規定，儘速為從業人員施打。

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李昭瑢說，春節檢疫專案嘉義縣防疫旅館累計117人入住，其中4人確診，已送專責醫院治療。衛生局分別在去年12月7、14、20及22日啟動密集性防疫旅館查核，布建嚴密防疫網。

李昭瑢表示，國外Omicron變異株疫情居高不下，近日台灣也新增多名本土案例，呼籲鄉親儘速完整接種疫苗，18歲以上未完整接種者，31日前接種送新台幣200元禮券或等值禮品。（編輯：李明宗）1110107

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嘉義縣長翁章梁（前右）7日視察防疫旅館管制作為，嚴防成為破口，並感謝工作人員犧牲春節假期，守護民眾健康。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月7日
嘉義縣長翁章梁（前右）7日視察防疫旅館管制作為，嚴防成為破口，並感謝工作人員犧牲春節假期，守護民眾健康。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月7日
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