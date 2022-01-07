高捷小港林園線公聽會落幕 最快年底動工

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高雄市政府捷運工程局6日晚間辦理捷運小港林園線綜合規劃公聽會。圖為捷運小港林園線計畫路線。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄市政府捷運局昨晚辦理捷運小港林園線綜合規畫公聽會，環說書已送交通部審查，若綜合規劃、環評及基本設計順利獲中央核定，預計今年底動工、目標民國119年通車。

高雄市政府捷運工程局昨天晚間辦理捷運小港林園線綜合規劃公聽會，高雄市副市長林欽榮率捷運工程局等多個局處出席瞭解民眾意見，立委林岱樺、市議員王耀裕、韓賜村、黃天煌、邱于軒等多位民代，與在地里、區長等人到場關心，吸引約400名民眾參加。

林欽榮今天透過新聞稿表示，捷運小港林園線計畫路線約為12公里，沿線設置6座地下及1座高架車站，以紅線延伸一車直達方式辦理；路線行經3大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區），年產值合計逾1.24兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環。

林欽榮也說，小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成之環境污染及港區重車威脅，很需要捷運建設帶動當地整體發展，也提供居民一條安全回家的路。

捷運局表示，說明會上民眾多表達對小港林園線的支持，並希望市府儘速推動。

台灣石油工會第一分會等團體代表在會中針對RL7站址提出建議，認為RL7站靠近中油廠區，若採高架施工恐有安全疑慮，希望改採地下化型式興建。市府則表示，計畫推動會以安全為最大考量，日前協調的最新方案站址距離中油廠區達300公尺，未來也會持續加強溝通。

捷運局說明，小港林園線可行性研究已在去年12月17日獲行政院核定，為加速辦理時效，綜合規劃暨環境影響評估及基本設計作業，同步啟動中。環境影響說明書也在去年12月21日送交通部審查。如果後續綜合規劃、環評及基本設計皆順利獲中央核定，預計今年底可開始動工興建，目標119年完工通車。

捷運局也表示，未現場參與公聽會的民眾，如果有相關建議及意見，可於16日前以書面送交捷運局，市府將會納入綜合規劃報告書一併研議處理。（編輯：郭諭儒）1110107