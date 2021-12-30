高捷「好想兔」彩繪列車 設拍照區吸引遊客

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）振興觀光旅遊，高雄捷運攜手台灣LINE官方貼圖冠軍「好想兔」推出聯名活動，包括全台首輛「好想兔彩繪列車」，即日起至明年3月6日不定期行駛捷運紅線，車站也布置主題拍照區。

高捷公司上午在捷運美麗島站舉辦「2021高雄捷運x好想兔聯名活動」彩繪列車首航記者會，宣布與「好想兔」推出「好想邀你來高雄」系列聯名活動。

高捷公司表示，美麗島站設置「好想兔主題拍照區」，供民眾拍照打卡。此外，限定集章任務由好想兔作者設計5款高捷專屬紀念章，活動期間至高捷商品館購買聯名周邊商品，即可索取專屬限量集章紙，於指定車站集滿5枚戳章後，可至美麗島站商品館兌換隨機不挑款禮物，兌完為止。

高捷公司指出，聯名周邊商品包含穿有高捷制服趴在捷運和輕軌列車上的好想兔與小賤狗站長娃娃，購買站長娃娃即贈送限量一卡通；另完成指定任務，如到商品館打卡，就可兌換「2022好想兔年曆大海報」。（編輯：唐聲揚）1101230