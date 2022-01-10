台61線西濱快嘉義段增設2組測速照相 20日啟用

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）台61線西濱快速公路常因車輛超速肇事，嘉義縣警察局在台61線北上264K+336M處及南下257K+310M處加設2組「數位式雷達測速照相」，將於1月20日農曆年前正式啟用。

嘉義縣警察局今天發布新聞稿表示，嘉義縣境內未設測速照相部分路段，超速違規比率高，尤其台61線西濱快速公路，民國108年至110年間計發生死亡車禍4件、受傷75人，大多歸因於超速肇事，亟需建構全天候執法設備。

嘉義縣警察局交通隊長蘇俊宏接受中央社記者訪問表示，警察局已分別在台61線北上264K+336M（白水湖路段）及南下257K+310M（鰲鼓農場路段）加設2組「數位式雷達測速照相」，7日公告宣導，將在1月20日正式啟用執法。

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蘇俊宏說，台61線除了新增2處固定測速照相，交通隊也搭配放置移動式測速照相設備，呼籲行駛台61線的駕駛，一定要遵守90公里的速限，不然就容易收到罰單。

另外，縣警局也公布去年縣內測速固定照相桿共取締超速2萬4606件，其中台1線277.51K（水上鄉南靖段）共取締6154件，是全縣第1的測速照相桿王，第2名是台18線1.5K（太保市段）取締3557件，第3名是162線10.953K（大林鎮三和段）取締3367件。（編輯：陳仁華）1110110