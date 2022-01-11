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高雄出現確診者足跡 黃偉哲：台南要戒慎恐懼

2022/1/11 12:20（1/11 13:08 更新）
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台南市長黃偉哲（中）11日上午出席新化區體育公園風雨球場啟用儀式，呼籲民眾注意生活上的小細節，勤洗手、戴口罩，落實配合各項防政策。中央社記者楊思瑞攝 111年1月11日
台南市長黃偉哲（中）11日上午出席新化區體育公園風雨球場啟用儀式，呼籲民眾注意生活上的小細節，勤洗手、戴口罩，落實配合各項防政策。中央社記者楊思瑞攝 111年1月11日
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市長黃偉哲今天上午接受媒體聯訪時，被問到有關鄰近的高雄市有確診者足跡相關問題時表示，因這次的Omicron變異株感染力與傳播力很強，民眾真的要戒慎恐懼，落實防疫。

黃偉哲上午出席新化區運動公園風雨球場啟用儀式前接受媒體聯訪，被問到有關高雄出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，鄰近的台南市防疫政策如何因應等問題。

黃偉哲表示，有確診者足跡還要再觀察疫調及篩檢結果，如果造成接觸者感染的話，就要再進行第2次疫調，也就是要找出被確診者感染的人曾經去過哪裡，那台南當然就要高度戒慎恐懼。

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他說，這次Omicron感染鏈中，其中有一名個案只是摸了機場的手推車，幫忙確診者把手推車推到定位就被感染，還感染到自己的家人，Omicron變異株的感染力跟傳播力很強，民眾要特別注意。

黃偉哲表示，台灣疫苗第2劑覆蓋率已突破6成，第1劑超過8成，所以有一些群體免疫效果，但病毒的變異也是很快，穿透力很強，還是要呼籲民眾注意生活上小細節，勤洗手、戴口罩，落實配合各項防政策，才能確保平安。（編輯：方沛清）1110111

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