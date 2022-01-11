水頭客服中心工程款積欠案 金門府會頻交鋒

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針對金門水頭旅客服務中心新建工程款爭議，金門縣議會11日透過新聞搞指「縣府有錢不付款，污蔑議會背黑鍋」；縣府則對此回應，工程僅餘新台幣2100萬元可支用，將待議會通過中央2.2億元墊付案後，撥付積欠工程款項1.9億元。中央社記者黃慧敏攝 111年1月11日

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金門縣議會日前凍結水頭客服中心新建工程款，引發府會間爭議。議會認為縣府有錢不付款，污蔑議會背黑鍋；縣府回應，呼籲議會盡速通過中央2.2億墊付案，即可撥付積欠工程款1.9億。

金門縣議員陳志龍日前提案凍結水頭客服中心新建工程款2.2億元，引發爭議。副議長周子傑昨天與縣議員蔡水游、歐陽儀雄、洪成發、許玉昭、唐麗輝、張雲德、董森堡等人召開記者會指出，水頭港大型旅客服務中心新建工程2.2億墊付款案遭凍結，進而衍生承包廠商一旦索討應付款未果，可能狀告縣府甚至影響金酒公司，恐讓縣民權益受損，希望縣府有所作為，不能讓廠商權益受損，更維護鄉親權益。

不過，金門縣議會今天新聞稿回應指出，工程自民國110年3月份動工以來，廠商實際執行工程進度應付估驗計價款共8期、新台幣1億9733萬7516元。但金門縣港務處早已於110年3月30日給付給廠商5億元，凍結預算不會影響工程。

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針對水頭旅客服務中心工程積欠廠商工程款，縣府今天也說明，這項計畫109年原編預算因原得標廠商倒閉，中央滾動檢討追減4.18億元，致109年只保留2.51億元、110年預算也只有2.7億元。呼籲議會儘快審議墊付案通過，即可立刻撥付還清110年度欠廠商工程款。另，這筆補助款若一直無法通過審議，恐招致中央收回，實非縣民所樂見。

由於陳志龍是立法委員陳玉珍的胞弟，陳玉珍的姐姐則是金門當地從事混凝土事業的「秀中實業」負責人陳玉玲，也延伸陳玉珍家族遭批評，甚至陳玉珍是「女版顏寬恆」。陳玉珍則表示，金門很小，彼此都是認識兩三代交情，只要不照規矩行事，就要接受舉發和檢討。陳家在金門數十年的事業，在地眾所皆知，不可能「以政逼商」。（編輯：孫承武）1110111