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物流量販業年節工作量增 高市勞工局加強督檢

2022/1/12 13:40（1/12 14:21 更新）
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高雄市政府勞工局12日表示，春節將屆，交通運輸物流、零售量販店、餐飲業等重點事業較為忙碌，春安期間勞工局會加強勞檢，並將同步加強勞動條件的督檢與宣導。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月12日
高雄市政府勞工局12日表示，春節將屆，交通運輸物流、零售量販店、餐飲業等重點事業較為忙碌，春安期間勞工局會加強勞檢，並將同步加強勞動條件的督檢與宣導。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月12日
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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄市政府勞工局表示，春節將屆，運輸物流、零售量販店、餐飲業等事業較忙碌，呼籲業者注意工時安排、給予勞工例假休息；勞工局也將加強督檢宣導，對違規累犯優先勞檢。

高雄市政府勞工局今天發布新聞稿表示，春節將屆，交通運輸物流、零售量販店、餐飲業等重點事業較為忙碌，春安期間勞工局會加強勞檢，並將同步加強勞動條件的督檢與宣導。

勞工局指出，這些行業在年節期間因業務量大增，除現職員工之外，也常需招募僱用部分工時的員工執行工作，呼籲業者注意基本工資已調整，且勞工每日工時上限不得超過12小時，每週並應依法給予勞工例假休息。

勞工局說明，今年計時勞工的基本工資已調整為每小時168元，如每日8小時工作時間，至少須給付1344元，且若於除夕、春節至大年初三（1月31日至2月3日）期間工作，依法須加倍發給工資（每小時336元，每日8小時2688元）。

勞工局也表示，昨天前往三民區大賣場、左營區超市實施春安勞動條件突檢，經抽檢出勤紀錄、工資清冊等資料無明顯違規缺失，但仍發現有部分未詳實記載出勤時間的情形，已當場責令業者查明補正。

勞工局提醒，雇主應依法置備出勤紀錄、工資清冊等相關資料，並詳實記載及使員工知悉，且應善盡監督管理義務，若有缺漏應立即查明補正。勞工局也將針對違規累犯及申訴案件列為優先勞檢對象。

勞工局長周登春也說，歲末年節期間，對於職場的安全設施及管理絕對不能疏忽，亦應遵守工時、工資、加班費、例休假等相關規定，給足工資、例休假、勿超時工作並應詳實記錄，尤其要注意工時與例假的安排，避免造成勞工過勞，引發腦心血管疾病或工安事故的風險。

周登春呼籲，業者應重視勞工安全和權益，讓每一位勞工朋友都能平安好過年。（編輯：卞金峰）1110112

高雄市政府勞工局12日表示，春節將屆，運輸物流、零售量販店、餐飲業等事業較忙碌，呼籲業者注意工時安排、給予勞工例假休息，勞工局也將加強督檢宣導。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月12日
高雄市政府勞工局12日表示，春節將屆，運輸物流、零售量販店、餐飲業等事業較忙碌，呼籲業者注意工時安排、給予勞工例假休息，勞工局也將加強督檢宣導。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月12日
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