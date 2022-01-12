花蓮太魯閣族慢食餐廳 重現傳統煙燻法料理

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花蓮縣政府推動慢食文化，輔導在地14家原住民餐廳轉型為慢食餐廳，位於新城火車站的太魯閣入境隨俗燒烤餐廳以傳統煙燻法料理食材，提供遊客不一樣的味覺體驗。中央社記者張祈攝 111年1月12日

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮縣政府推動慢食文化，輔導在地14家原住民餐廳轉型為慢食餐廳，餐食取用在地、當季，結合族群文化內涵，其中太魯閣族餐廳以「煙燻法」傳統烤肉入選，找回記憶中家的味道。

花蓮縣政府原住民行政處發布訊息，去年舉辦第2屆國際原住民慢食論壇，輔導在地原住民餐廳落實慢食訴求「好的、乾淨的、公平的」精神，開放在地餐廳業者提案，共14家餐廳入選。

原住民行政處長陳建村指出，縣府提供場域改造、設備提升、空間修繕、菜單轉型、服務設計等軟硬體協助，並頒發慢食產業據點資訊，提供遊客查詢。

14家入選慢食餐廳中，唯一的太魯閣族餐點是位在新城火車站的「入境隨俗太魯族烤肉」餐廳，老闆娘劉英妹（Hobi）是在地秀林鄉太魯族人，與先生湯馬豪祐開業1年多，以傳統手藝「煙燻法」烤肉闖蕩餐飲市場。

劉英妹今天接受媒體聯訪說，她跟先生都不是餐飲本科系，但兩人都很愛吃，循著記憶中的料理下廚，從味蕾中找回傳統味道，店裡的料理沒有過多調味，肉品、野菜以雜木煙燻，這是傳統家屋內利用煙燻保存肉類食物的方法。

劉英妹說，原住民的傳統飲食理念與國際認可的慢食相近，同樣都是吃當季食材，吃多少採多少，也因為食材取得有限，需前1天就上山採集、煙燻，需要提前至少2天預訂，食用方式也建議民眾直接用手抓著吃。

旅居北部多年返鄉的梁姓太魯閣族人吃到煙燻烤肉，直呼「就是這個味道」，是過去跟著長輩回部落吃飯會吃到的煙燻味，現在族人幾乎都用炭火烤肉，能吃到傳統煙燻烤肉很少見。

劉英妹說，除了提供餐點，目前正在規劃將慢食料理結合在地遊程，帶著民眾體驗食材來源，深入了解太魯閣族文化。（編輯：郭諭儒）1110112