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台南欠缺管理老舊公寓大廈 首波清查15棟大樓

2022/1/13 10:15
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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市政府去年11月起執行「欠缺管理機制之老舊公寓大廈」專案清查，首波列管15棟大樓已完成逃生避難動線雜物清運，同時拆除妨礙逃生門扇，恢復通道暢通。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，市府防範老舊公寓大廈公安問題，去年11月起執行「欠缺管理機制之老舊公寓大廈」專案清查，聯合稽查小組首波列管優先清查15棟大樓。

聯合稽查小組對列管15棟大樓逐一限期追蹤複查，直至今年1月11日完成大樓逃生避難動線雜物清運，拆除妨礙逃生門扇，恢復通道暢通無礙。

工務局表示，台南老舊公寓大廈專案清查，以民國84年公寓大廈管理條例施行前領得執照7樓以上建物、未成立管理組織向市府定期報備在案、住宅商業混合使用、市府消防局勘檢有疑義等幾項高風險因子大樓為優先查處對象。

聯合稽查小組去年12月對15棟列管大樓缺失項目逐一複查，查有雜物堆置或設置門扇妨礙逃生避難的住戶，當場張貼限期改善公告，全力排除逃生動線阻礙物，若違反建築法相關法規，將予開罰。

另外，工務局也對尚未成立管理組織的公寓大廈，指派專業團隊實地訪視住戶介入輔導管理組織，建立自主管理機制，保障人民生命財產及公共安全。（編輯：陳仁華）1110113

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