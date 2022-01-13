台南違規廣告林立 近3個月拆除逾7萬件

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台南市政府環保局13日指出，台南街道兩旁懸掛、張貼的各式廣告物明顯增加，環保局將強制拆除違規廣告，市轄行政區不能違規設置廣告、旗幟或布條，目前以有礙市容觀瞻優先處理，近3個月已拆除逾7萬件違規廣告。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月13日

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市違規廣告林立，今年又逢選舉年，台南市政府環保局已展開強制拆除作業，近3個月拆除逾7萬件違規廣告。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，台南市街道兩旁懸掛、張貼的各式廣告物明顯增加，環保局將強制拆除違規廣告，市轄行政區不能違規設置廣告、旗幟或布條，目前以有礙市容觀瞻優先處理。

今年是選舉年，環保局人員說，將依規定於投票日前2個月公告設置選舉廣告物專區，各參選人可於專區內懸掛、張貼廣告物，但非廣告專區的廣告物將強制拆除。

環保局發現，近來台南市違規小廣告明顯浮濫，其中售屋仲介廣告、借貸布條、選舉參選人等違規廣告約占7成，不只民眾投訴，市議員也質詢。環保局近3個月已拆除違規廣告7萬8255件。

目前，環保局已啟動強制拆除作業，公領域違規廣告物（旗幟、看板、布條、帆布條）方面，清潔隊將逕行拆除，如查有違規行為人（廣告物所有人或張掛人），將依法告發處分。

另在私人場域違規廣告上，清潔隊將先通知廣告物所有人、張掛人或屋地主限期改善（2天內拆除），逾期未改善者，清潔隊將逕行拆除及依法告發處分。（編輯：黃世雅）1110113