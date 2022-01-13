延壽國宅百餘戶海砂屋補助費 北市：近期撥款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市延壽國宅202戶海砂屋，由北市府協助拆除，議員發現拆除補助費遲未發放。市府秘書長陳志銘答詢時，坦承此案有疏失，允諾會盡快發放拆除補助費。

台北市政府建築管理工程處今天發布新聞訊息回應，市長柯文哲已核可動支110年第二預備金新台幣4900萬元，支付延壽國宅I區202戶拆除補助費，正進行撥款，近期可撥付給住戶。都市發展局長黃一平要求建管處針對海砂屋拆除重建補助費應彈性處理，並適度規劃預算需求。

台北市議會日前舉行臨時大會審議111年度第二預備金7億4000萬元預算。國民黨籍市議員秦慧珠發言，延壽國宅內海砂屋拆除補助費，北市府未編列預算，導致202戶居民至今，遲未領到補助費，先前就建議北市府以第二預備金因應，卻都無下文。

國民黨籍議員王浩表示，北市府本來就要給住戶拆除補助費，卻拖延不發放，要求暫擱第二預備金預算。

秘書長陳志銘答詢時，坦承此案有疏失，允諾會盡快發放拆除補助費給居民。議會大會要求盡快處理此案。（編輯：張銘坤）1110113