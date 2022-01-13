馬祖海巡捍衛漁權 押返越界大陸漁船

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馬祖海巡隊12日查獲中國籍漁船違規越界，下午約6時將人船一併押返南竿福澳港留置調查。圖為海巡隊押返中國籍船隻過程。中央社記者邱筠攝 111年1月13日

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（中央社記者邱筠連江縣13日電）馬祖海巡隊昨天查獲大陸籍漁船越界馬祖海域，將涉案人、船押返南竿福澳港留置調查。

海巡署第11巡防區指揮部昨天透過雷達發現，馬祖北竿海域有不明陸船即將越界，隨即指揮馬祖海巡隊前往調查，在北竿小坵2.3浬處查獲1艘大陸籍漁船違規越界，下午押返福澳港後，設置防疫區域進行消毒。

海巡隊說，大陸漁船趁年節前海象平穩，越界至馬祖海域，昨天所發現的大陸籍船舶越界，使用廣播喝令停船未果後，海巡人員著裝實施強靠登檢，經查該船為無船名、無船舶證書及無船籍港口登記船舶，船上3名船員初步量測體溫正常。

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海巡隊表示，船員帶返福澳港後，立即通知連江縣政府衛生福利局派員對陸籍船員實施核酸檢測（PCR），檢查結果均為陰性，後送往金馬澎分署馬祖岸巡隊留置室隔離與調查。

海巡署透過新聞稿說明，為防範COVID-19 疫情，海巡將嚴格查處越界非法船隻，海巡人員全程穿著防疫裝備，防疫期間為確保執勤安全，登檢扣留時均要求相關人員做好防疫作為，也提醒漁民在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打海巡署「118」專線，將立即前往處理。（編輯：張銘坤）1110113