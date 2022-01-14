台中計程車春節費率加收50元 1/28起實施

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（台中市記者蘇木春台中14日電）農曆春節將屆，台中市計程車循往例在春節期間加收費用，今年1月28日起至2月6日止，計程車一律啟用「春節費率」，每趟次加收新台幣50元。

台中市政府今天發布新聞稿表示，台中市計程車實施「春節費率」期間，每趟次加收50元，自動計入車資，所有計程車已全面啟用新表，乘客依計費表跳表金額支付車資，計程車也需使用新式計費表內建功能選取春節加成。

市府表示，計程車駕駛如未選取春節加成鍵者，僅能依跳表金額向乘客收費，不得額外加收，乘客只要支付計費表上所顯示的車資，避免計費表顯示車資後又額外加收費用產生爭議。

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台中市交通局長葉昭甫表示，為避免外籍人士乘車時，因語言隔閡造成溝通困擾，交通局印製三國語言（中、英、日）收費說明貼紙，也特別準備韓國、泰國、印尼、越南等4個國家語言宣傳單，供計程車駕駛索取並張貼在車內明顯處。

葉昭甫呼籲民眾共同監督計程車業者，下車向駕駛索取乘車證明，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊，向警察局或1999話務中心反映。（編輯：郭諭儒）1110114