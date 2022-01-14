更多編輯台推薦新聞：
張清溪搭捷運昏倒送醫不治享壽74歲 被譽經濟學台大四人幫
生活

張清溪搭捷運昏倒送醫不治享壽74歲 被譽經濟學台大四人幫

中研院天文學家參與研究似發現第2顆系外衛星 直徑比月球大9倍
科技

中研院天文學家參與研究似發現第2顆系外衛星 直徑比月球大9倍

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅
國際

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

小整修進度超前 屏東雙流森林遊樂區15日開園

2022/1/14 16:45（1/14 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東雙流國家森林遊樂區日前辦理售票口電動門基礎加高及入口處鋪面改善作業，工程進度超前，現已提早完工，將自15日起開放民眾入園。（屏東林管處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月14日
屏東雙流國家森林遊樂區日前辦理售票口電動門基礎加高及入口處鋪面改善作業，工程進度超前，現已提早完工，將自15日起開放民眾入園。（屏東林管處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東雙流國家森林遊樂區為了提供遊客更友善安全的通行環境，在售票口及入口處進行鋪面改善作業，小整修進度超前，在1月15日就可以提前開園。

屏東林管處今天發布新聞稿指出，日前園區內在售票口電動門基礎加高及入口處鋪面改善作業，原本預計休園至1月20日，為了及早讓遊客親近山林，並兼顧工程品質及進度下積極趕工，終於提早在1月15日提前開園。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雙流國家森林遊樂區位於台9線屏東獅子鄉段旁，因地處楓港溪上游2大源流匯流點而得名，占地1600公頃，海拔500公尺以下，森林生態、清澈乾淨水質及豐富魚類是雙流最獨特的自然資源。園區內有4條登山步道，包含瀑布、沿山、白榕及帽子等，各具其趣老少咸宜。

今年農曆春節有9天連假，屏東林管處透過新聞稿指出，雙流國家森林遊樂區除了除夕當天休園外，初1到初6皆正常開放，邀請遊客一同感受園區的芬多精及森林浴。（編輯：黃世雅）1110114

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族