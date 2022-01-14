小整修進度超前 屏東雙流森林遊樂區15日開園

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屏東雙流國家森林遊樂區日前辦理售票口電動門基礎加高及入口處鋪面改善作業，工程進度超前，現已提早完工，將自15日起開放民眾入園。（屏東林管處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月14日

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東雙流國家森林遊樂區為了提供遊客更友善安全的通行環境，在售票口及入口處進行鋪面改善作業，小整修進度超前，在1月15日就可以提前開園。

屏東林管處今天發布新聞稿指出，日前園區內在售票口電動門基礎加高及入口處鋪面改善作業，原本預計休園至1月20日，為了及早讓遊客親近山林，並兼顧工程品質及進度下積極趕工，終於提早在1月15日提前開園。

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雙流國家森林遊樂區位於台9線屏東獅子鄉段旁，因地處楓港溪上游2大源流匯流點而得名，占地1600公頃，海拔500公尺以下，森林生態、清澈乾淨水質及豐富魚類是雙流最獨特的自然資源。園區內有4條登山步道，包含瀑布、沿山、白榕及帽子等，各具其趣老少咸宜。

今年農曆春節有9天連假，屏東林管處透過新聞稿指出，雙流國家森林遊樂區除了除夕當天休園外，初1到初6皆正常開放，邀請遊客一同感受園區的芬多精及森林浴。（編輯：黃世雅）1110114