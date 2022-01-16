台中接種第3劑疫苗便民 免費小黃公車延駛快打站

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台中市政府設47處快打站協助65歲以上長者接種第3劑疫苗，為方便偏遠地區居民，加開「小黃公車」班次延駛至快打站，免費預約搭乘。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月16日

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，中市府設47處快打站協助65歲以上長者接種第3劑疫苗；為方便偏遠地區居民，加開「小黃公車」班次延駛至快打站，全程免費。

台中市政府推動「五箭齊發」疫苗接種分流計畫，明天起至21日連續5天，將開設47處快打站，協助65歲以上（含55歲以上原住民）符合施打第3劑疫苗資格的長者接種莫德納疫苗。

台中市交通局今天發布新聞稿表示，為方便偏鄉長輩接種第3劑疫苗，加開「小黃公車」班次延駛至快打站，全程免費。

交通局指出，經盤點營運中的15條小黃公車路線及47處快打站位置，霧峰區黃7、黃8路、龍井區黃11路、清水區黃14路、沙鹿區黃15路等5條小黃公車路線沿途已停靠快打站，下車步行即可前往施打。

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台中市交通局長葉昭甫說明，另行經新社、東勢、太平、潭子、大安等行政區的6條小黃公車，包括黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃5路黃竹線、黃9路新社白毛台線、黃10路潭子大富線、黃12路大甲大安線，採增加部分班次並延伸路線至快打站方式，方便長者接種疫苗。

交通局提醒，因快打站有分流施打，為避免臨時搭不上車，請提前一日致電預約，小黃公車也會依預約人數加開班次。（編輯：戴光育）1110116