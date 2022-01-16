基隆因應年節 1/20起施工圍籬暫退出愛一路車道

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基隆市政府針對老舊不符安全需求的忠三橋進行改建，第一階段預計20日完成。為因應年節採買人潮，施工圍籬20日起將暫時退出愛一路車道，2月7日起再度封閉。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月16日

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市政府辦理忠三橋改建工程，第1階段預計20日完成，為因應年節採買人潮，施工圍籬從20日起退出愛一路車道，直到過完農曆年後（2月7日）再度封閉，工程預計10月底完工。

基隆市政府工務處養護工程科長簡翊哲今天向中央社記者表示，忠三橋因過於老舊不符安全需求，市府向內政部營建署爭取補助，總工程經費約新台幣3000萬元改建，忠三橋於去年5月28日封閉，去年12月1日開始動工。

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簡翊哲指出，忠三橋因跨越孝一路及愛一路，必須縮減愛一路車道才能施工，因而施工期間占用約2/3車道，為因應年節仁愛市場、崁仔頂漁市周邊採買人潮，待20日完成兩側橋台第1階段工程後，會將圍籬退出愛一路車道，方便市民及商家過年，農曆年後（2月7日）忠二橋也會開始封閉並同步施作忠三橋改建，屆時請民眾務必降低速度提早改道，以維護行車安全。

對於市民質疑為何忠三橋封閉後遲未進場施工，簡翊哲表示，市府及各單位先前已在橋下進行包含電信、瓦斯、自來水、石油等各種管線遷移工程，且為避免施工影響鄰房，市府也挨家挨戶進行246戶的鄰房鑑定作業，避免後續施工爭議，而橋體也已在工廠內施工，忠三橋改建工程預計10月底完工。（編輯：李錫璋）1110116