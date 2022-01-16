花蓮長照服務春節不打烊 24日前預約

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花蓮縣衛生局長朱家祥16日指出，農曆春節是全年最重要的節日，往往令人忙得不可開交，倘若此時又身兼家庭照顧者角色，其疲累不可言喻，此時喘息服務能提供紓解，花蓮長照服務春節期間不打烊，但需家屬配合「先安排、再預約」，呼籲民眾善加運用。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月16日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）關心及重視失能者及其家屬，即使在農曆春節期間也能持續獲得長照服務不中斷，花蓮縣政府提醒有需求的民眾，可於1月24日前撥打1966電話或上花蓮縣長期照顧管理中心網站預約。

照顧失智症丈夫5年的張阿嬤表示，她先生處於失能又中度失智的狀況，自2017年連結長照服務資源，開始使用居家、交通、喘息等服務；春節即將到來，需要打掃迎新準備團圓飯，申請喘息服務，雖然只有幾小時，卻有極大的幫助，心情也隨著節日而能全家團圓相聚而感到開心。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，春節是全年最重要的節日，家戶除舊布新，採買年貨，往往令人忙得不可開交，倘若此時又身兼家庭照顧者的角色，其疲累不可言喻，此時喘息服務能提供紓解。

朱家祥說，長照服務包括照顧及專業服務、喘息服務、輔具購買租借及無障礙環境改善、營養餐飲、交通接送等，提供以人為中心，以社區為基礎的多元、整合的連續性服務。其中，喘息服務有5種選擇，分別為居家式喘息、機構式喘息、日間照顧喘息、小規模多機能（夜間臨托）喘息、 巷弄長照站臨托喘息。

另有情況為經評估是長照需要等級2級到8級者，若其所聘外籍家庭看護工休假、或因故請假無法協助照顧，也可申請喘息服務。

花蓮長照服務春節期間不打烊，但需家屬配合「先安排、再預約」，以利成功媒合照顧服務。有需求的民眾可先電話聯繫1966或與社區整合型服務中心個管師洽詢，相關照護資訊可上花蓮縣照顧管理中心網站查詢。（編輯：黃世雅）1110116

花蓮縣衛生局16日指出，長照服務農曆春節期間不打烊，但需家屬配合「先安排、再預約」，以利成功媒合照顧服務；有需求民眾可先電話聯繫1966或與社區整合型服務中心個管師洽詢。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月16日