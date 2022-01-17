台南推緊急因應方案 緩解事業廢棄物處理壓力

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台南市環保局規劃公有掩埋場標租，供業者設置一般事業廢棄物暫存場或轉運站，作業已展開。圖為七股掩埋場空拍圖。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月17日

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）高雄市2座焚化爐暫停或減少外縣市事業廢棄物，台南事業廢棄物處理成為難題，台南市政府環保局規劃多項緊急因應方案，其中掩埋場標租、裝潢廢棄物簡易分類場已展開作業。

台南市環保局今天發布新聞稿指出，台南市目前規劃掩埋場標租、民生垃圾篩分打包、廢樹枝及廢家具製成固體再生燃料（SRF）、設置裝潢廢棄物簡易分類場及工業區用地打包暫置事業廢棄物等方案，以協助解決轄內事業廢棄物去化，其中掩埋場標租、裝潢廢棄物簡易分類場已展開作業。

台南市環保局長謝世傑表示，公有掩埋場讓廠商標租後，將用於打包暫存一般事業廢棄物、設置廢棄物暫存場或轉運站，以協助業者彈性調度及緩衝。民生垃圾篩分打包的目的，在於騰出焚化廠的處理量能，以處理事業廢棄物。

謝世傑表示，將堆置的廢樹枝及廢家具破碎再利用作為固體再生燃料（SRF），也可增加掩埋場使用空間，提高應變量能。

他說，台南市環保局已報請行政院環保署同意，訂定「台南市政府裝潢修繕廢棄物簡易分類場輔導管理暫行要點」，將裝潢廢棄物透過合法簡易分類場暫存分類後，變為資源回收物及可燃性廢棄物，盼有效提升去化管道。

謝世傑指出，環保局並商請事業廢棄物主管機關提供工業區土地，供一般事業廢棄物暫置，待工業區焚化爐營運後，再回運處理。

他說，環保局除規劃緊急廢棄物因應處理方案外，仍持續辦理強制分類稽查、源頭減量、掩埋場活化工程、城西焚化廠整改延役及興建更新爐等各項多元垃圾處理政策，緩解台南市垃圾及事業廢棄物處理壓力。（編輯：卞金峰）1110117