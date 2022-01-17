雲林縣警察局新局長上任 張麗善期許打造幸福城鄉

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林縣警察局前局長朱宗泰去年12月任內病逝，警政署日前發布警政署行政組長李謀旺調任雲林縣警察局長，今天走馬上任，雲林縣長張麗善期許維護地方治安，與縣府一起打造幸福城鄉。

雲林縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，由張麗善主持典禮，內政部警政署副署長李永癸監交。

新任局長李謀旺，中央警察大學51期消防警察學系畢業、警政研究所博士，曾任高雄市政府警察局六龜、林園、左營、鳳山、苓雅分局分局長，以及保安警察第七總隊主任秘書、保安警察第三總隊副總隊長、內政部警政署行政組組長等重要職務，職務歷練完整豐富，在工作上表現優異，深獲各級長官的肯定。

張麗善在典禮中除對已故局長朱宗泰在職期間工作表現表示感激，亦讚許代理局長林振華及副局長陳源輝在局長遺缺尚未派補之前，與警察局同仁繼續守護雲林縣的治安環境及交通安全的付出。

張麗善期盼李謀旺能在既有的堅實基礎上，領導警察全力投身雲林縣治安維護工作，確保縣民生命及財產安全，打造「用正義書寫社會、五生共好」的幸福城鄉。

李永癸致詞時並提醒警察應恪遵風紀要求、維護勤務紀律，另服勤應確保執勤人員、當事人及案件安全；希望大家能將民眾的小事，視為警察的大事，服務民眾。（編輯：陳仁華）1110117