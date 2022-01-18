屏東恆春國中建置中央廚房 供2500名學生安心午餐

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屏東縣政府為照顧大恆春地區學校午餐品質及衛生安全，在恆春國中建置中央廚房，18日由縣長潘孟安（中）主持動土儀式。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月18日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）屏東縣政府為照顧大恆春地區學校午餐品質及衛生安全，在恆春國中建置中央廚房，今天舉行動土儀式，屏東縣長潘孟安表示，初期可提供11所國中小、2500名學生安全的營養午餐。

動土典禮由潘孟安主持，他在致詞時表示，中央廚房初期將提供恆春國中及恆春鎮鄰近10所國小師生衛生、安全及營養的午餐品質，供餐數約達2500人。

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潘孟安表示，未來也將車城鄉及滿州鄉國中小納入這座中央廚房供應，讓整體供餐量高達3400人，大恆春區總計會有18所國中小學童受惠。

縣府教育處表示，工程預計在10月完工，中央廚房新建工程以恆春在地特色「漂浮城牆」樣貌為設計理念，符合恆春地區溫和氣候、環境與歷史文化特色的綠建築，建造具有節能減碳且良好通風採光廚房環境，期望成為恆春鎮中央廚房典範。（編輯：郭諭儒）1110118