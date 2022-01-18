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顏清標任鎮瀾宮董事長 中市府：合法性無疑義

2022/1/18 22:27（1/19 08:20 更新）
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外界質疑顏清標（圖）擔任鎮瀾宮董事長的合法性，台中市表示合法性無疑義。（中央社檔案照片）
外界質疑顏清標（圖）擔任鎮瀾宮董事長的合法性，台中市表示合法性無疑義。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）對於外界質疑顏清標擔任鎮瀾宮董事長的合法性，台中市民政局長吳世瑋今天表示，顏清標擔任鎮瀾宮董事長，是在3年多前改選，並在前市長林佳龍任內備查，合法性無疑義。

大甲鎮瀾宮今年將改選董監事，由於有信徒指稱顏清標戶籍不在大甲53庄內，不符鎮瀾宮組織章程，質疑顏清標擔任董事長一職合法性，市府民政局長吳世瑋發布新聞稿表示，顏清標擔任鎮瀾宮董事長，是在3年多前改選，並在前市長林佳龍任內備查，顏清標擔任董事長合法性自無疑義。

吳世瑋認為，對於外界刻意影射台中市政府包庇大甲鎮瀾宮，拒絕提供大甲鎮瀾宮的組織章程一事，由於宮廟「組織章程」及「內部財產資料」攸關宗教團體內部行政運作、管理方法、組織成員資格、權利等重要事項，屬政府資訊公開法規範保護範疇。

吳世瑋說，申請人如欲申請相關宗教團體內部組織章程，需考量是否具有利害關係，如無利害關係，則行政機關自應受政府資訊公開法限制。

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至於寺廟管理或監察組織成員是否須具備信徒資格才能擔任，吳世瑋表示，這部分須於章程中規定，若章程中未規定，不得以不具信徒資格為由不予備查選舉結果。

吳世瑋強調，民政局依中央內政部行政函釋規定，依法辦理，勿枉勿縱，鎮瀾宮組織章程有關負責人選任資格，並無明確規定是否設籍，基於宗教團體自治原則，有關負責人選任資格及方式，自應由宗教團體自行認定，如有爭議，可循司法途徑解決紛爭。他同時呼籲外界停止不實的抹黑與造謠，刻意影響台中市政府威信。（編輯：李錫璋）1110118

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