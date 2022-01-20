防疫優先 嘉義市府取消春節廟宇發送紅包

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（中央社記者姜宜菁嘉義市20日電）考量防疫優先，嘉義市府今天宣布取消春節發送紅包活動。嘉義市長黃敏惠表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，且嘉義市是人口密度第2高的城市，避免群聚，取消春節赴廟宇發送紅包活動。

嘉義市政府民政處今天發布新聞稿指出，往年因應農曆春節，市長按例率團隊赴寺廟祈福，在春節至初二期間前往近13間廟宇巡迴發送開運小紅包，今年因應疫情宣布取消，不過日前已由村里幹事將春聯發送至各家戶，讓民眾提前感受春節過年的年味。

面對疫情多變，黃敏惠呼籲民眾，不能掉以輕心，嚴守三手策略－拱手、不握手、勤洗手，戴好口罩、做好個人健康管理非常重要，保護自己，也保護別人。

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同時為了避免人潮擁擠，造成防疫破口，市府再次呼籲各公共場所加強實聯制、配戴口罩、做好手部消毒，在春節人潮較多的交通運輸場站、寺廟、夜市、商圈更需特別注意，請民眾共同配合。

此外，雲林縣長張麗善今年春節將按往例前往縣內各廟宇上香祈福，並準備逾4萬包福袋巡迴發送，由於疫情升溫，雲林縣民政處正研擬福袋發放辦法，近期會對外公布。（編輯：陳仁華）1110120