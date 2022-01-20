因應春節出遊返鄉潮 高屏客運業者加開班次疏運

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公路總局高雄市區監理所、第三區養護工程處及西濱南區工程處等單位20日舉辦「111年度高屏地區春節疏運」記者會，說明高屏地區各大觀光景點易壅塞路段的交通管制與替代道路等疏運措施。（高雄市區監理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月20日

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）因應出遊返鄉潮，高雄市區監理所、高雄區監理所協調轄區國道客運業者加開班次疏運，高雄往返台中、台北，預計加開928班次，高雄往返墾丁的高墾線也增開44班次。

公路總局高雄市區監理所、第三區養護工程處、高雄區監理所及西濱南區工程處今天舉辦「111年度高屏地區春節疏運」記者會，說明高屏地區各大觀光景點易壅塞路段的交通管制與替代道路等疏運措施。

高雄市區監理所表示，高屏地區熱門景點包括墾丁、義大世界、佛陀紀念館等，已事先協調客運業者於春節連假期間視人潮情況加開班車疏運，客運公司也會派員進駐左營高鐵站調度車輛，不讓民眾久候。

國道疏運部分，高雄往返台北、台中路線，在原核定1966班次外，預計再加開928班次，增加逾46%運能，也要求負責路線的阿羅哈、國光、統聯等客運業者，尖峰時間機動加班，乘客等候時間以不超過20分鐘為原則。

高雄區監理所表示，為避免高屏地區觀光景點交通壅塞，以大鵬灣、墾丁地區為例，高雄區監理所協調高墾線共營客運業者增開44班次、每日總班次達198班次。

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高雄區監理所指出，另因應屏東縣政府舉辦的屏東燈節、屏東熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季等活動，客運業者也將每天提供至少268班次的公路客運路線，行駛至屏東轉運站、枋寮火車站、恆春轉運站等場站，方便遊客轉乘。

高雄區監理所也會安排聯合稽查，於風景區、國道高速公路加強攔檢，且不定時前往各客運場站加強車輛安全逃生設備及胎紋深度檢查、駕駛員工時及酒精檢測、客運防疫消毒等項目加強查核。（編輯：陳仁華）1110120