新年走春森林浴 屏南墾丁、雙流遊樂區不打烊

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屏東林管處發布新聞稿指出，墾丁與雙流國家森林遊樂區大年初1到初6不打烊，照常營運，讓喜愛大自然的民眾新春前往享受森林浴。（屏東林管處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月20日

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）迎接農曆新年9天連續假期，位於屏南地區的墾丁與雙流國家森林遊樂區，大年初1至初6不打烊照常營運，屏東林管處還推出DIY活動，讓民眾走春享受森林浴。

屏東林管處發布新聞稿指出，位於屏南地區的墾丁、雙流森林遊樂區，僅除夕當日休園1天，從大年初1到初6每日上午8時至下午5時服務不打烊照常營運。場域推出多樣的DIY活動、園區導覽解說服務、粉絲專頁按讚、拍照打卡送限量宣導等，讓喜愛大自然的朋友，新春來享受森林浴。

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不僅可以享受森林芬多精，林管處表示，墾丁國家森林遊樂區推出虎年尋寶實體活動、森遊走春拍照打卡活動及稀有瀕危植物的庇護所展示；雙流森林遊樂區有憑打卡畫面獲抽紅包機會。此外，每個園區每日還提供2個場次的免費園區導覽解說服務，由國家森林志工帶領大家更深入瞭解園區景觀、歷史等特色。

屏東林管處特別提醒民眾，春節連假期間走入森林，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在戶外空間請保持安全社交距離，進入遊客中心等室內空間應佩戴口罩。（編輯：黃世雅）1110120