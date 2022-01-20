更多編輯台推薦新聞：
醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南投燈會「虎哩旺」29日登場 賞燈消費抽汽車

2022/1/20 16:39（1/20 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投燈會將於1月29日至2月20日舉行，20日在縣府大廳對外宣傳，今年主燈「虎哩旺」以可愛版科技福虎為造型。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年1月20日
南投燈會將於1月29日至2月20日舉行，20日在縣府大廳對外宣傳，今年主燈「虎哩旺」以可愛版科技福虎為造型。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年1月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投燈會29日開幕，主燈「虎哩旺」以科技福虎為造型，另規劃水陸雙水舞、無人機煙火秀、藝術燈區、創新燈區等10大亮點，賞燈搭配「南投玩很大」消費登錄，有機會抽得汽車。

南投燈會1月29日至2月20日舉行，今天在縣府大廳對外宣傳，今年主燈「虎哩旺」以可愛版科技福虎為造型，下方轉動風車營造「福虎生風」之姿，象徵轉動福氣帶來好運，副燈「鯉躍龍門」與在地藝術家合作，以埔里鯉魚潭為發想，搭配燈光秀展現南投山光水色。

南投縣長林明溱致詞時說，今年燈會結合觀光特色規劃10大亮點，包含首次推出創新主題燈區及無人機水舞煙火秀等，周邊則有16個主題燈區；另外，為彌補去年南投世界茶業博覽會停辦遺憾，燈會期間特別規劃「品味南投展」，讓遊客一次品嚐南投的好咖啡、好茶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林明溱表示，南投燈會每年有新亮點，這屆首次推出創新主題燈區，占地5萬多平方公尺，規劃幻彩大地體感劇場，結合聲光、香氛、煙霧、雪花等複合媒材，帶領旅客感受南投的四季，另設多種互動裝置如「擊鼓森林」、「腳踏光球」、「水之迷宮」，賞燈更有趣。

林明溱說，春節各鄉鎮百花盛開，遊客可前往信義鄉、杉林溪等地賞花，遇寒冷天氣也可到埔里鎮、國姓鄉北港溪、信義鄉東埔等溫泉區泡湯；另外，農曆春節前，縣府將開放國姓鄉「橋聳雲天」綠雕園區、竹山鎮瑞龍瀑布園區，歡迎大家春節來南投旅遊。（編輯：張雅淨）1110120

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族