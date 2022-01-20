南投燈會「虎哩旺」29日登場 賞燈消費抽汽車

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南投燈會將於1月29日至2月20日舉行，20日在縣府大廳對外宣傳，今年主燈「虎哩旺」以可愛版科技福虎為造型。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年1月20日

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投燈會29日開幕，主燈「虎哩旺」以科技福虎為造型，另規劃水陸雙水舞、無人機煙火秀、藝術燈區、創新燈區等10大亮點，賞燈搭配「南投玩很大」消費登錄，有機會抽得汽車。

南投燈會1月29日至2月20日舉行，今天在縣府大廳對外宣傳，今年主燈「虎哩旺」以可愛版科技福虎為造型，下方轉動風車營造「福虎生風」之姿，象徵轉動福氣帶來好運，副燈「鯉躍龍門」與在地藝術家合作，以埔里鯉魚潭為發想，搭配燈光秀展現南投山光水色。

南投縣長林明溱致詞時說，今年燈會結合觀光特色規劃10大亮點，包含首次推出創新主題燈區及無人機水舞煙火秀等，周邊則有16個主題燈區；另外，為彌補去年南投世界茶業博覽會停辦遺憾，燈會期間特別規劃「品味南投展」，讓遊客一次品嚐南投的好咖啡、好茶。

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林明溱表示，南投燈會每年有新亮點，這屆首次推出創新主題燈區，占地5萬多平方公尺，規劃幻彩大地體感劇場，結合聲光、香氛、煙霧、雪花等複合媒材，帶領旅客感受南投的四季，另設多種互動裝置如「擊鼓森林」、「腳踏光球」、「水之迷宮」，賞燈更有趣。

林明溱說，春節各鄉鎮百花盛開，遊客可前往信義鄉、杉林溪等地賞花，遇寒冷天氣也可到埔里鎮、國姓鄉北港溪、信義鄉東埔等溫泉區泡湯；另外，農曆春節前，縣府將開放國姓鄉「橋聳雲天」綠雕園區、竹山鎮瑞龍瀑布園區，歡迎大家春節來南投旅遊。（編輯：張雅淨）1110120