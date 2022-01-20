男子半年台南山區偷倒裝潢廢棄物50噸 遭逮送辦

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台南市李姓男子19日晚間滿載1.5公噸廢料在左鎮山區準備傾倒時遭逮，環保局推估，李男半年來在當地棄置約50公噸廢棄物，20日訊後依法送辦。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月20日

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（中央社記者張榮祥台南20日電）以拆除裝潢為業的台南李姓男子，昨晚滿載1.5公噸廢料在左鎮山區準備傾倒時遭逮。台南市政府環保局推估，李男半年來在當地棄置約50公噸廢棄物，今天訊後依法送辦。

台南市政府環保局人員今天告訴中央社記者，林務局嘉義林區管理處玉井工作站近來發現台南市左鎮區山坡地出現大量廢棄物，警方夜間埋伏多日，昨晚逮獲57歲李男駕駛滿載裝潢廢棄物的小貨車意圖偷倒，李男也坦承犯行。

台南警方調查，以拆除裝潢為業的李男是台南市南化區人，熟稔台南山區，活動範圍多在台南、高雄一帶，李男昨天在高雄市湖內區拆除家戶裝潢後，摸黑載著1.5公噸廢料到左鎮山區產業道路意圖偷倒。

李男供稱，他已在同一地點附近倒了幾次，不曾被發現，以為這是很安全的偷倒地點，未料遭逮。

環保局人員說，李男在左鎮山區違法傾倒40車次逾50公噸廢棄物，李男還有另1名同夥，警方搜尋中。訊後依違反廢棄物清理法將李男移送台南地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1110120