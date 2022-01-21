年節送禮 台東農改場推鳳梨釋迦

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目前正是台東鳳梨釋迦產季，農委會台東區農業改良場推薦年節送禮不妨來一盒鳳梨釋迦，鳳梨釋迦獨特的酸甜風味與豐富的維生素C，是相當富有在地特色的營養水果。（台東農改場提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月21日

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）目前正是台東鳳梨釋迦產季，農委會台東區農業改良場推薦年節送禮不妨來一盒鳳梨釋迦，是相當有在地特色的營養水果，大方又體面。

中國大陸去年9月忽然宣布暫停台灣釋迦輸入，台東9成鳳梨釋迦賣到中國，市場受到嚴重衝擊，目前正是鳳梨釋迦產季。

台東農改場長陳信言今天接受中央社記者訪問表示，每年12月至隔年4月是台東鳳梨釋迦的主要產季，獨特的酸甜風味與豐富的維生素C，是相當富有在地特色的營養水果，在即將到來的農曆新年中，絕對是大方又體面的伴手禮，將甜蜜的祝福分享給所有親朋好友。

陳信言說，鳳梨釋迦除了口感Q彈風味佳外，更富含蛋白質及維生素C、B1與B2等成分，是營養價值相當高的水果。消費者可到農委會的好釋連蓮平台選購優質的鳳梨釋迦，或洽台東場「2021年番荔枝及鳳梨釋迦優質果園評鑑」得獎農戶訂購（https://reurl.cc/rQxpYE ），每名得獎農戶都通過果品及果園現場評鑑的雙重考驗，品質絕對安心有保障。

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陳信言表示，鳳梨釋迦具有後熟特性，待軟熟後才能食用，由於後熟過程中具有很高的呼吸率，因此收到時應開箱保持通風，讓果實可以順利地呼吸與軟熟。須注意鳳梨釋迦需在攝氏10度以上的環境才能自然後熟，所以尚未軟熟的果實千萬不能放冰箱，以免果實表皮變黑、無法正常軟熟。

在一般攝氏25度室溫環境下，鳳梨釋迦約3至5天可軟熟，輕壓果實中段處，呈現微軟狀態時，即可切開享用，不僅可切片大口吃，也可去皮切塊後，用叉子優雅地吃。軟熟吃不完的果實，還可以放入冰箱內保存，冰過後的果肉帶有冰淇淋般的綿綿口感，別有一番風味。（編輯：黃世雅）1110121