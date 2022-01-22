本土疫情變化快 潮州春節市集停辦將退費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東縣潮州鎮公所主任秘書王建元22日表示，COVID-19本土疫情持續延燒，參照內政部宗教集會活動重大指示，確定將停辦今年潮州春節市集活動，全區攤位一律全額退費，後續衍生行政費用由公所自行吸收。圖為往年市集活動盛況。（潮州鎮公所提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東潮州鎮的春節市集是南台灣知名的年街景點，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情快速變化，公所今天宣布將停辦市集，全區攤位全額退費。

屏東潮州鎮公所主任秘書王建元接受中央社記者訪問表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情確診數字增加，參照內政部宗教集會活動重大指示，停辦2022年潮州春節市集活動，全區攤位一律全額退費，後續衍生行政費用由本所自行吸收。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王建元說，潮州春節市集地點鄰近潮州火車站，往年也都有高雄民眾前往，由於現在高雄市確診數字增加，今天緊急召開會議，歷經4、5個小時的討論，只好決議停辦。

「全額退費」王建元告訴中央社記者，若為一般區中籤攤商，1月27日上午9時至下午4時，本人持身分證在運動公園體育館辦理退費；若為特區攤商，則是採匯款方式退費，今天起在上班時間，攜帶攤位得標人存摺影本，至鎮公所建設課辦理退費申請。（編輯：黃世雅）1110122