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本土疫情變化快 潮州春節市集停辦將退費

2022/1/22 19:45（1/22 19:51 更新）
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屏東縣潮州鎮公所主任秘書王建元22日表示，COVID-19本土疫情持續延燒，參照內政部宗教集會活動重大指示，確定將停辦今年潮州春節市集活動，全區攤位一律全額退費，後續衍生行政費用由公所自行吸收。圖為往年市集活動盛況。（潮州鎮公所提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月22日
屏東縣潮州鎮公所主任秘書王建元22日表示，COVID-19本土疫情持續延燒，參照內政部宗教集會活動重大指示，確定將停辦今年潮州春節市集活動，全區攤位一律全額退費，後續衍生行政費用由公所自行吸收。圖為往年市集活動盛況。（潮州鎮公所提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月22日
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東潮州鎮的春節市集是南台灣知名的年街景點，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情快速變化，公所今天宣布將停辦市集，全區攤位全額退費。

屏東潮州鎮公所主任秘書王建元接受中央社記者訪問表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情確診數字增加，參照內政部宗教集會活動重大指示，停辦2022年潮州春節市集活動，全區攤位一律全額退費，後續衍生行政費用由本所自行吸收。

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王建元說，潮州春節市集地點鄰近潮州火車站，往年也都有高雄民眾前往，由於現在高雄市確診數字增加，今天緊急召開會議，歷經4、5個小時的討論，只好決議停辦。

「全額退費」王建元告訴中央社記者，若為一般區中籤攤商，1月27日上午9時至下午4時，本人持身分證在運動公園體育館辦理退費；若為特區攤商，則是採匯款方式退費，今天起在上班時間，攜帶攤位得標人存摺影本，至鎮公所建設課辦理退費申請。（編輯：黃世雅）1110122

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