雲縣嘉市中小學育樂營、寒輔照常舉行 落實實名制

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，雲林縣和嘉義市的各中小學育樂營、寒輔及課後照顧等活動照常舉行，但要求實名制，授課老師須完成疫苗接種。

嘉義市政府教育處長林立生今天接受媒體聯訪時表示，疫情持續升溫，但也為照顧學童與家長各項需求，嘉義市學校寒假學習仍不中斷，各中小學育樂營、寒輔及課後照顧等活動照常舉行。

林立生指出，市府要求主辦學校在辦理前掌握學生名單，授課師資須已完成疫苗接種，每日量測體溫及作好環境消毒等防疫工作；倘若家長對於學校辦理集會活動有群聚風險疑慮，可自行決定參加與否，取消參加者亦得向主辦學校辦理退費事宜。

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嘉市府教育處提醒各國中小務必要求學生填寫活動軌跡紀錄表，並利用「嘉e卡」加強宣導勤洗手、戴口罩，少出入公眾場所，籲請家長配合，出外落實防疫工作，謹記健康三手「勤洗手、拱手、不握手」，市府也將隨時留意疫情狀況，依防疫政策作滾動式修正。

雲林縣政府教育處長邱孝文說，除了要求主辦單位落實實名制和做好防疫措施外，也禁止安排外縣市參訪活動。（編輯：陳仁華）1110123