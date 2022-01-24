因應防疫 野柳神明淨港活動取消百人跳水

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（中央社記者沈佩瑤新北24日電）新北市野柳神明淨港活動具百年歷史，每年元宵節登場。萬里區公所今天說，因應防疫，今年僅保留「水裡來」、「火裡去」等傳統科儀，遶境、百人跳水祈福及分送平安魚都取消。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，內政部長徐國勇22日表示，宗教團體即日起停止辦理繞境、遊行、搶頭香等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動；此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

野柳神明淨港活動於民國97年被列為新北市民俗類無形文化資產，最大特色是「水裡來」、「火裡去」的神明淨港道教科儀，由一組8人勇士抬著開漳聖王等神轎跳入港中，進行淨港驅邪並游至對岸登陸，緊接著舉行「神明過火」儀式，象徵去除晦氣，迎好運。

萬里區長粘雪琴傍晚接受中央社記者電話訪問表示，今年「野柳神明淨港文化祭」將於2月15日當天舉行，配合中央防疫政策，取消遶境、百人跳水祈福及分送平安魚等容易人潮聚集的活動。

不過，粘雪琴強調仍保留過火、抬神轎跳港和漁艙滿載傳統科儀，盼藉由野柳開漳聖王神威顯赫，與神明淨港祈福等宗教儀式，讓這波疫情趕快過去。

此外，粘雪琴說，當天還將舉辦海鮮特賣會，推廣在地漁產；特賣會現場將進行人流管控，限制100人以下，並嚴格落實如實聯制、戴口罩等防疫措施。（編輯：李錫璋）1110124