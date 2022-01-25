防疫不停學 雲縣府添購遠距教學設備整合網站

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）去年5月間全國學校執行停課不停學政策，雲林縣府教育處接獲老師反映遠距教學設備等問題，因此編列逾650萬元添購雙鏡頭網路攝影機，同時整合學習網站，雲林縣長張麗善今天線上體驗。

雲林縣府教育處去年盤點縣內資源，經調查有3699名學生無電腦等設備可使用，縣府今年準備平板、筆記型電腦等設備，可提供學生線上學習使用，落實停課不停學。

張麗善表示，去年5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，教育部緊急宣布學校停課改線上教學，造成許多家長、學生不安，危機就是轉機，縣府去年著手盤點縣內資源及學生學習需求，發現老師攝影設備不足，有3600多名學生沒有電腦或平板，還有偏遠學生家裡沒有網路等問題。

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雲林縣府教育處長邱孝文指出，為提高老師線上教學品質，縣府去年編列逾新台幣650萬元購買雙鏡頭網路攝影機，老師透過設備可以同時展現自己的視訊畫面和分享紙本文件、實物投影，就像在教室現場教學一樣。

雲林縣北辰國小數學老師阮冠芷告訴中央社記者，去年學校停課不停學期間，老師們上課時所使用的電腦或者手機直播只有單一鏡頭，在教學上難以完整呈現，且學生反映上課像看教學影片，但雙鏡頭網路攝影機可以彈性輔助，不受空間限制，更能掌控教學和觀察學生學習力。（編輯：謝雅竹）1110125