迎春節返鄉車潮 花蓮熱門景點、路段29日起交管

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春節連假即將到來，公路總局預估蘇花路廊29日上午6時起將出現首波南下車潮，花蓮警方將在金三角商圈、主要幹道、東大門觀光夜市及花蓮火車站前等車多路段實施交通疏導措施，並於市區雙向二車道擺設交通錐、伸縮桿，禁止車輛左轉，避免造成回堵。（花蓮警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年1月28日

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）春節連假將至，公路總局預估蘇花路廊29日上午6時起將出現首波南下車潮，花蓮警方將在蘇花路廊、中橫公路等熱門景點增加定點疏導，市區金三角商圈等車多路段禁止車輛左轉。

春節連續假期自29日起至2月6日，花東地區旅宿訂房率逾8成，公路總局預估9天連假蘇花路廊雙向交通量將突破25輛次，南下車潮預計29日起湧現，2月4日以後以北返車流為主。

公路總局規劃於蘇花改宜蘭蘇澳至東澳、南澳至花蓮和平、和中至和仁路段，實施時段性開放遊覽車、公路（市區）客運行駛路肩及設置大客車優先道。

新城警分局今天發布新聞資料指出，連假期間將於轄內台9線蘇花路廊、台8線中橫公路、台14甲線及七星潭風景區等重要景點規劃35處定點疏導與機車巡邏疏導崗哨，增加見警率，遇有堵塞立即排除。

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市區交通部分，花蓮警分局將在金三角商圈、主要幹道、東大門觀光夜市及花蓮火車站前等車多路段，實施交通疏導、分流等措施，尖峰時段將動員超過40名警力投入疏導，維持交通順暢。

花蓮警分局發布新聞資料表示，轄內車多路段將採取全線同步控燈方式，機動疏導車流；雙向二車道擺設交通錐、伸縮桿，禁止車輛左轉、沿線支道車輛穿越等，避免造成回堵。（編輯：戴光育）1110128