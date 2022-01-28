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春節連假嘉義山區景點交管 遊客可搭接駁車

2022/1/28 15:15（1/28 15:36 更新）
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春節連續假期即將展開，嘉義縣警局竹崎分局28日指出，欲往梅山鄉太和村「寒溪呢」賞花旅客，將車輛停放149甲線48公里處森詠砂石場旁廣場，再搭「寒溪呢」提供接駁車前往，避免產業道路交通壅塞打結。（寒溪呢提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月28日
春節連續假期即將展開，嘉義縣警局竹崎分局28日指出，欲往梅山鄉太和村「寒溪呢」賞花旅客，將車輛停放149甲線48公里處森詠砂石場旁廣場，再搭「寒溪呢」提供接駁車前往，避免產業道路交通壅塞打結。（寒溪呢提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月28日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）嘉義縣警局竹崎分局今天表示，春節連假阿里山國家森林遊樂區、太平雲梯、寒溪呢等景點，容易塞車實施交通管制，遊客可將車輛停放在指定的停車處，再搭接駁車前往。

竹崎分局今天發布新聞稿，春節假期自1月29日至2月6日，預期將有大量遊客前往阿里山森林遊樂區、奮起湖風景區、太平雲梯等景點旅遊，道路容易塞車，全面實施交通管制。

竹崎分局告訴中央社記者，開車到阿里山森林遊樂區的遊客，在台18線89K至94.5K間路邊停車格停放，再搭嘉義林區管理處提供免費接駁專車或步行進入園區。

另外，遊覽車進入阿里山遊樂區讓乘客下車後，駛出園區停放在台18線86K至88.2K路段停車位。機車不可入園，需停在阿里山森林遊樂區大門外，88K路旁機車臨時停車位，再步行購票入園。

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竹崎分局說，梅山太平雲梯周邊停車位有限，在梅山圓環公車站，搭乘嘉義縣公車上山。前往梅山鄉太和村「寒溪呢」賞花旅客，可將車輛停放149甲線48公里處森詠砂石場旁廣場，再搭「寒溪呢」接駁車前往，避免往寒溪呢產業道路交通壅塞打結。

竹崎分局強調，行駛台18線及其他山區道路要開頭燈、提高警示，民眾養足精神再上路、勿疲勞駕駛，維護行車安全。（編輯：郭諭儒）1110128

農曆春節9天連假即將登場，嘉義縣警局竹崎分局28日表示，連假期間預期將有大量遊客前往阿里山森林遊樂區等景點，道路容易塞車，將全面實施交通管制。（竹崎分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月28日
農曆春節9天連假即將登場，嘉義縣警局竹崎分局28日表示，連假期間預期將有大量遊客前往阿里山森林遊樂區等景點，道路容易塞車，將全面實施交通管制。（竹崎分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月28日
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