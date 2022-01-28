防疫無假期 高市推匿名快篩服務春節疫苗不打烊

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高雄市長陳其邁（右）28日宣布，春節連假期間將對各風景區實施人流管制燈號，市府也提供匿名快篩服務供沒健保或身分證民眾篩檢，且春節打疫苗不打烊，歡迎民眾預約接種。中央社記者洪學廣攝 111年1月28日

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）為防年節防疫出現破口，高雄市長陳其邁今宣布將對各風景區實施人流管制燈號，市府也提供匿名快篩服務供沒健保或身分證民眾篩檢，且春節打疫苗不打烊，歡迎民眾預約接種。

年節將近，陳其邁今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後召開記者會公布目前針對熱區和有呼吸道症狀市民採檢結果，市府也提供匿名快篩服務，以及春節疫苗接種服務。另高雄各風景區過年期間會實施人流管制，以紅綠黃燈提醒民眾；餐飲部分也需落實防疫規定，拜託市民配合。

陳其邁指出，年關將近，市府擔心防疫細節有所疏漏推出匿名快篩服務，提供給不具健保身分、沒有居留或身分證、或有特殊需求民眾快篩服務。

另外，市府春節期間疫苗接種不打烊，目前已備妥2.6萬劑疫苗分成6站次提供施打。其中2月4日施打高端疫苗、2月5日BNT疫苗、2月6日莫德納疫苗。民眾可前往美麗島捷運站或岡山慈濟醫院社區接種站，或是全市261家醫療院所預約接種，詳情可上高市衛生局網站查詢。

因應年節人潮管制，陳其邁提醒，市府觀光局在風景區設有燈號防疫管制，建議民眾出遊前先上觀光局人潮警示燈號系統查詢，紅燈為不要進去，綠燈正常。

餐飲部分，他則強調口罩拿下來就有風險，手就是會有接觸，「魔鬼藏在細節」提醒大家落實實聯制、量體溫、離開座位戴口罩、定期清消、禁止試吃試喝、邊走邊吃、熟食加蓋、自助區改由專人協助夾取或戴口罩、宴席不得逐桌敬酒等。

至於目前採檢進度，陳其邁則說明，在中島管制站（紅區）篩檢部分，目前已採檢1萬4488人，有10例呈陽性，陽性盛行率0.07%；中島工作區外的黃區，累計篩檢7402人，並無發現陽性個案，群聚風險較低；旗津各篩檢站部分，共篩檢2萬4327人，有3例呈陽性，匡列對象5人，盛行率0.03%。社區傳播風險低。前鎮和小港漁港部分，共篩檢5858人，只發現1例，盛行率0.017%，社區傳播風險也非常低。

針對有呼吸道症狀市民監測部分，陳其邁指出，累計到昨天共有894人採檢，當中並無陽性個案，目前看來旗津區診所定點監測風險不高。 市區所有醫療院所自1月24日開始通報採檢，現在每天採檢近5000人，篩檢量能約在4成，沒有任何確診個案，也就是說從高雄全區社區定點監測看來，社區是安全的。（編輯：黃世雅）1110128