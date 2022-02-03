一探坪林愛上茶滋味 外地青年翻轉老茶鄉

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）他是雲林出生、北上台北念書的大男孩，因緣際會下造訪坪林，就此結下不解之緣。即便是個「外地青年」，蔡威德靠著熱忱與信念，用8年的時間融入在地，翻轉古老茶鄉，讓坪林飄出新滋味。

2006年雪山隧道開通前，新北市坪林是台北到宜蘭間的重要驛站，許多遊客會順道在此一遊，品茗包種茶，或是造訪閩南安溪風格的茶業博物館，遊客的歡聲笑語也讓坪林山城增添不少人味。

然而，隨著雪隧開通，坪林失去了中繼站角色，遊客不再駐足，加上被劃為水源特定保護區，開發條件受限，更讓坪林漸漸沒落。

少了觀光客的坪林，顯得靜謐而蕭條，不過2013年，主修設計的蔡威德因為碩士班論文田野調查來到坪林，他看到沒落茶鄉背後的文化底蘊與濃厚人情味，「也許有可以翻轉坪林的機會」，這樣的念頭悄悄在心裡萌芽。

田野調查期間，蔡威德在地蹲點，不只對坪林的認識更深，也與在地茶農、店家愈來愈熟悉。他開始思考，既然自己是設計背景，是否能夠從旅遊、餐飲的角度出發，設計一套整合性服務，用更多元的角度讓遊客體會坪林之美。

走在坪林老街，眼光很容易被坐落於十字路口的紅磚牆建築吸引，這棟有著綠意點綴、搭配木質風格的小店，就是蔡威德不斷嘗試、摸索過後，於2019年創辦的友善食農體驗場域「坪感覺」。

蔡威德與坪林在地麵包店合作研發「茶卡龍」，頗受好評，成為在地熱門商品。（蔡威德提供）中央社記者潘姿羽傳真 111年2月3日

踏入「坪感覺」，蔡威德端出一盤精緻小點，上面的組合似曾相識，但又多了點新意；除了加入茶元素的「茶卡龍」、意想不到的組合－梅干菜乳酪蛋糕，還有茶軋糖、茶粿，讓人新奇之餘，也能展開一場前所未有的味蕾體驗。

「放大平凡中的不平凡，把生活中原本會做的事情，透過我們方式做點小改變」，蔡威德說，從坪林日常發想創意，一來可以凸顯在地居民過去沒被看到的價值，二來這是他們平常就在做的事情，透過一些小改變，就能帶出在地的故事。

以在地台式老麵包店為例，蔡威德表示，不太可能要他們做出抹茶奶凍捲之類新潮甜品迎合年輕人口味，但麵包店本來就有原味小西點，經過討論、研發後，將原料加入茶粉，創造出了茶口味的台式馬卡龍「茶卡龍」。

「一開始他們會覺得有點麻煩，但調整過後，也覺得味道還不錯」，蔡威德笑說，新產品端出來後，受到蠻多人喜愛，訂單也愈來愈多，讓在地店家看到改變，更願意配合。

蔡威德曾走在街上，發現在地80多歲的阿嬤常常醃製梅干菜，他開始思考是否能夠變成特色餐點，後來推出梅干菜起司蛋糕，深獲好評；之後他甚至幫阿嬤開了醃製梅干菜課程，「阿嬤也很開心，沒想到平常做的事情，有人要來一起學」。

除了創意茶點，「坪感覺」更是連結坪林各個場域的窗口，旅客可以在這裡用餐、報名參與老街導覽，或是茶園體驗，聆聽茶園生態導覽、製茶解說，甚至品茗在地茶，當個「一日茶師」也是難得的經驗。

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回顧這段與坪林一起改變的8年時光，蔡威德感性地說，他作為一個外地青年，慢慢融入地方，在地店家、親朋好友也從原本不相信、懷疑，轉為鼓勵，這是支持他繼續待在坪林的理由與信念，「看到一切往好的方向走那一刻，覺得我的價值、成就感就在這裡」。

「如果有件事情能夠把工作與興趣結合，那我覺得，何不把轉變地方這件事，當作生活的一部分，持續參與其中呢」，蔡威德露出笑容，訴說著在坪林這段時光，對他人生帶來很大影響，也期許未來能夠繼續在這裡推動改變，讓坪林文化能夠傳承下來，環境、生態也能夠永續發展。（編輯：楊蘭軒）1110203