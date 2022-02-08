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基隆「虎哩幸福」小提燈 2/12起限量免費索取

2022/2/8 12:45（2/8 13:31 更新）
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基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯（中）8日表示，「虎哩幸福」小提燈自12日中午11時起在東、西岸旅遊服務中心發放，民眾只要上「基隆旅遊網」臉書（Facebook）粉絲專頁按讚、分享活動貼文就可免費索取，限量500份送完為止。中央社記者王朝鈺攝 111年2月8日
基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯（中）8日表示，「虎哩幸福」小提燈自12日中午11時起在東、西岸旅遊服務中心發放，民眾只要上「基隆旅遊網」臉書（Facebook）粉絲專頁按讚、分享活動貼文就可免費索取，限量500份送完為止。中央社記者王朝鈺攝 111年2月8日
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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）元宵節即將到來，基隆市政府推出象徵「福氣與幸福雙雙來到」的「虎哩幸福」小提燈，12日起連4天在基隆市東、西岸旅遊服中心供民眾免費索取，限量500份送完為止。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天在記者會表示，今年「虎哩幸福」虎年小提燈，以紅花唐裝象徵新年「喜慶吉祥」，一手高舉招財，一手提握元寶，寓意著招財進寶，腳上雙福代表著福氣與幸福雙雙到來。小提燈並選用環保材質，只要按照英文字母依序組合就能拼裝完成，非常適合親子共同DIY。

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曾姿雯指出，小提燈自12日中午11時起在東、西岸旅遊服務中心發放，民眾只要上「基隆旅遊網」臉書（Facebook）粉絲專頁按讚、分享活動貼文就可免費索取，提醒民眾領取提燈時，務必配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，戴口罩、保持社交安全距離等規範。

曾姿雯表示，基隆除多樣特色美食外，基隆港早期更是國際貿易最繁盛的港口，是東西文化的交匯地，擁有發展歷史最久、最密集的咖啡廳，近年已是台灣咖啡廳密度最高的海港城市，歡迎大家領取提燈後看海景、喝咖啡，一起歡慶福虎年。（編輯：李錫璋）1110208

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