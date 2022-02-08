完工後閒置16年 台東焚化爐8日再度開爐試燒

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東焚化爐於民國95年完成試燒後即停止運轉，今天再度開爐試燒，並展開全廠17項系統測試，台東縣環保局預計7月正式試營運。

歷經6任縣長、21年紛擾的台東焚化爐，於90年間動工興建，並於95年完成試燒等待營運，但因台東縣議會每年擋下營運預算，始終無法運轉，業者和台東縣政府分別提出仲裁，民國100年最終仲裁出爐，終止合約，台東縣政府以新台幣19億6000萬餘元，買回廠房和土地。

台東垃圾運往他縣市處理，造成諸多不便，且近幾年高雄市政府多次停止燃燒台東垃圾，造成垃圾危機，包括前縣長鄺麗貞和黃健庭均宣示有重啟焚化廠的必要性，饒慶鈴接任縣長後於去年10月宣布重啟的焚化爐檢修完成，預計今年上半年完成試燒。

台東縣政府環保局長郭建成今天下午接受媒體聯訪表示，焚化爐今天上午開始起爐，中午鍋爐內溫度已達攝氏150度，達到300度時開始投放垃圾，接著展開全廠17項系統測試，待全系統確認無誤後，預計7月可正式投入試營運階段；除每日產生的垃圾外，將優先處理掩埋場堆置中的垃圾及離島垃圾，解決台東垃圾危機。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣焚化廠會在準備充足下才會進入試營運，一旦擁有自主處理垃圾的設備，將可明顯改善台東的垃圾危機，還給家園乾淨的土地。

荒野保護協會台東分會建議台東縣政府，焚化廠回饋金需具備監督管理機制，公開透明且請儘速成立焚化廠營運監督委員會；另外，飛灰及底渣的處理計畫和監督機制應向民眾說明及公布。（編輯：陳仁華）1110208